Ab September: o2 kündigt Pauschal-Nachlass für Senioren an

Ab 1. September 2020 wird o2 älteren Kunden einen Rabatt auf die monatlichen Vertragskosten gewähren, der in der angekündigten Form einmalig auf dem deutschen Mobilfunkmarkt ist: Kunden ab 60 Jahren erhalten dauerhaft 10 Euro Rabatt auf die monatliche Grundgebühr.

Header-Bild: Telefónica – Fernanda Vilela

Die neue Senioren-Konditionen gelten ab kommenden Monat für alle aktuellen o2 Free Mobilfunktarife.

So gibt es den o2 Free M etwa zum Preis des Einsteigertarifs – also mit 17GB Datenvolumen mehr. Der Preisvorteil soll, so o2, die Zielgruppe dazu motivieren sich anstelle eines Basistarifs gleich von Anfang an für mehr Datenvolumen zu entscheiden.

Nicht zuletzt, weil 75 Prozent der über 65-Jährigen noch an ihrem traditionellen Handy festhalten. Auch die o2 eigenen Daten belegen ihre – vergleichsweise zu jüngeren Altersklassen – zurückhaltende Mobilfunknutzung. Denn etwas mehr als ein Drittel der o2 Mobilfunkkunden ab 60 Jahren haben sich in den Jahren (2017 bis 2020) für 1GB des Einsteigertarifs o2 Free S entschieden. Seit Februar verfügt dieser über 3GB.

Eine der Folgen: Nicht einmal jeder Zweite der über 50-Jährigen hat die Corona-Warn-App bisher installiert. Hauptproblem sei das Baujahr des Smartphones, da diese nur auf jüngeren Modellen funktioniere, so die Deutschen Seniorenliga.

Bestandskunden erhalten das neue Angebot erst im Rahmen einer Vertragsverlängerung.