Ab 1. September: Uber führt Taxi-Festpreise ein

Vor allen in Berlin war es in der Vergangenheit immer wieder zu Streit zwischen Uber- und Taxifahrern gekommen. Unter anderem hatte die Taxi-Innung dem Anbieter das „aggressive Abwerben von Fahrgästen“ vorgeworfen .

Uber betont, dass die teilnehmenden Taxifahrer die Vermittlungsgebühr an Uber nur bezahlen müssen, wenn eine Fahrt zustand gekommen ist und gibt an die Kooperation mit deutschen Taxi-Unternehmen in der gesamten Bundesrepublik ausbauen zu wollen.

Zumindest den letzten Vorwurf muss sich Uber nicht in allen Regionen gefallen lassen. In München etwa arbeitet Uber mit Taxifahrern zusammen und hat hier eine Neuerung zum 1. September angekündigt.

Für die einen gehört das Angebot des Fahrdienstleisters Uber zu den Kernbestandteilen moderner Mobilität und liefert eine bequeme und komfortable ÖPNV-Alternative in Ballungsräumen, für die anderen gehört der umstrittene Fahrvermittler zu den großen Negativ-Beispielen der so genannten „Gig Economy“.

Insert

You are going to send email to