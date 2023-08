meinALDI-App startet: ALDI SÜD liefert jetzt Lebensmittel

Der Lebensmittel-Discounter ALDI hat umgesetzt, was schon länger erwartet wurde und bietet mit meinALDI jetzt einen eigenen Lebensmittel-Lieferservice an. Der von ALDI SÜD beaufsichtigte Bringdienst ist zu seinem Debüt allerdings nur in drei Regionen verfügbar.

Wer bei meinALDI bestellt, der kann dies ab einem Einkaufswert von 50 Euro kostenlos tun. Wer weniger bestellt, der muss bis zu einem Einkaufswert von 49,99 Euro zusätzlich eine Liefergebühr von 4,50 Euro entrichten.

In Mülheim, Duisburg und Oberhausen

Zum Start wird der meinALDI-Lieferservice in den drei Markttest-Regionen Duisburg, Oberhausen und Mülheim an der Ruhr an den Start gehen.

Hier soll dann nach dem so genannten „Milchmann-Prinzip“ ausgeliefert werden. Dies bedeutet: Aus den Dark Stores des Anbieters machen sich Angestellte mit Elektrofahrzeugen auf zuvor festgelegten Routen auf den Weg und fahren die Adresse nicht zufällig nach Bedarf sondern immer zu einer bestimmten Zeit an.

Ab 50 Euro Einkaufswert ohne Gebühren

Zum Start des neuen Lieferdienstes wird meinALDI nahezu ausschließlich Produkte aus dem ALDI SÜD Standardsortiment anbieten, sowie „einige saisonale Artikel“. Die Bezahlung in der meinALDI-App ist per SEPA-Lastschrift sowie per VISA und Mastercard möglich.

Interessierte Anwender können sich ab sofort für den Lebensmittel-Lieferservice registrieren. Allerdings ist unklar wann ALDI sein Angebot auf weitere Regionen ausweiten wird. Vor dem offiziellen Marktstart hatte der Discounter sein Lieferangebot firmenintern ausprobiert und ausschließlich an Mitarbeitende und deren Familien geliefert.

Die meinALDI-App wirbt damit, dass alle Artikel zu den originalen ALDI-Preisen angeboten werden, die auch in den Filialen gelten und „immer frisch und in bester Qualität“ an der Türschwelle ankommen sollen.