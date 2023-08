Mr. Foxconn tritt an: Vom iPhone-Fertiger zum Präsidenten Taiwans?

Inwiefern sich der Firmen-Magnat in der Wählergunst durchsetzen können wird, bleibt allerdings abzuwarten. Zuletzt war Gou durch abwegige Ideen wie etwa seinen Vorschlag aufgefallen, 80.000 Roboter zum Schutz Taiwans vor chinesischen Angriffen in Stellung zu bringen .

Gou führt seine Geschäftsbeziehungen mit Apple, Tesla, Amazon und Nvidia dabei als Versicherung gegen möglichen Druck aus China an. Die Rolle von Foxconn in der weltweiten Lieferkette hätte eine so große Bedeutung, dass China nahezu keinen politischen Druck auf ihn ausüben könnte – sollte es dennoch dazu kommen, hätte dies massive Folgen für ausländische Investitionen auf dem chinesischen Festland.

Gedeckt von eben jenen Beziehungen, hat Terry Gou nun angekündigt in den Wahlkampf um die Präsidentschaft in Taiwan einsteigen zu wollen. Gou positioniert sich dabei als Kandidat des westlich orientierten Flügels, der sich Peking gegenüber wieder verstärkt auf die Unabhängigkeit Taiwans konzentrieren und mit dem zurückhaltenden Kurs der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) brechen möchte.

Terry Gou will in Taiwan kandidieren

