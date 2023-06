5G-Ausbau: Kartellamt prüft mögliche Behinderung von 1&1 durch Vodafone

1&1 sieht sich seinerseits derweil auf dem Kieker der Bundesnetzagentur. So wird dort momentan die Verhängung eines Bußgelds gegen 1&1 geprüft, weil das Unternehmen der an den Frequenzerwerb gekoppelten Ausbaupflicht nicht nachgekommen ist und die Versorgungsauflage zur Inbetriebnahme von 1.000 5G-Basisstationen nicht fristgerecht erreicht hat.

Die 1&1 Mobilfunk GmbH tritt seit diesem Jahr neben der Telekom, Vodafone und O2 als vierter Netzbetreiber in Deutschland auf. Bis das Unternehmen aber tatsächlich auch weitreichend auf eine eigene Netzwerkinfrastruktur setzen kann, wird noch etwas Zeit vergehen. Aktuell ist geplant, dass in sieben Jahren jeder zweite Haushalt im Bundesgebiet an das Netz von 1&1 angebunden ist. Ohne die Zusammenarbeit mit den in diesem Bereich bereits etablierten Unternehmen kann der Neueinsteiger somit zumindest bis auf weiteres keine großen Sprünge machen.

