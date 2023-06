iOS 15.7: iPhone-Malware kam als unsichtbare iMessage

Verdacht könnte man in diesem Zusammenhang höchstens aufgrund der Netzwerkaktivitäten eines infizierten iPhones schöpfen, so schickt ein auf dem Gerät laufender Prozess namens BackupAgent unter anderem Daten an Server mit den Namen backuprabbit.com, datamarketplace.net, mobilegamerstats.com oder web-trackers.com. Auch verhindert die Malware, dass iOS-Updates installiert werden können, indem sie Systemdateien entsprechend ändert und damit beim Versuch, eine neuere iOS-Version zu installieren, Fehler erzeugt.

Die Geräte der Zielpersonen werden demnach über eine unsichtbare iMessage infiziert, die unter Ausnutzung verschiedener Schwachstellen in Apples iPhone-Betriebssystem Schadcode auf dem Gerät ausführt und eine auf verschiedene Systemkomponenten abzielende Spyware installiert. In der Folge werden für den Nutzer vollkommen unsichtbar persönliche Informationen auf entfernte Server übertragen, darunter Mikrofonaufnahmen, Fotos und die Geoposition des Geräts.

