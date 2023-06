Kamera-App ProCamera: Umfassendes E-Book gibt Foto-Tipps

Die aus Deutschland stammende Kamera-App ProCamera hält ein außergewöhnliches Bonbon für ihre Nutzer bereit. Im E-Book-Store von Apple lässt sich mit dem Buch „ProCamera – Besser Fotografieren“ eine 224 Seiten starke und deutschsprachige „Bedienungsanleitung“ für die App kostenlos laden.

Die Seitenzahl deutet schon an, dass das vom ProCamera-Entwickler Jörn Daberkow veröffentlichte E-Book deutlich mehr ist, als eine schlichte Bedienungsanleitung für seine App. Der Entwickler und Fotograf bietet in seinem E-Book über Hilfestellungen und Tipps zur Verwendung der ProCamera-App hinaus einen umfangreichen Fotografie-Teil mit Bildbeispielen, die Themenbereiche wie Architekturfotografie, Blickwinkel, Fluchten, führende Linien, Licht und Schatten und mehr aufgreifen.

Damit verbunden findet man in dem digitalen ProCamera-Buch auch Unterstützung, wenn es um die an die an die Aufnahmen anknüpfende Bildoptimierung nicht nur in ProCamera selbst, sondern auch in Adobe Lightroom geht.

Der Autor und Entwickler kann mit Blick auf seine E-Book-Veröffentlichung auf bereits einige Erfahrung zurückgreifen. In der Vergangenheit hat Daberkow bereits einige themenverwandte E-Books in Apples E-Book-Store gebracht.

Auf Pro-iPhones mit 48 Megapixeln fotografieren

Mit Blick auf ProCamera hatten wir zuletzt die Möglichkeit erwähnt, auf den aktuellen Pro-Modellen des iPhone im ProRAW-Format mit einer Auflösung von bis zu 48 Megapixeln zu fotografieren. Die Kamera-App bietet die Möglichkeit, diese „Ultra-Auflösung“ beim Fotografieren per Knopfdruck zuzuschalten und kann die Bilderfassung mit 48 Megapixeln inzwischen auch zur Verbesserung von Zoom-Aufnahmen verwenden.

ProCamera wird im App Store zum Preis von 14,99 Euro angeboten. Etliche von euch werden die App über die vergangenen Jahre hinweg bereits geladen haben, wir habe hier immer wieder mal auf die teils attraktiven Preisaktionen hingewiesen. Das inzwischen zusätzlich angebotene Abo wird für die reine Nutzung als Kamera nicht benötigt.