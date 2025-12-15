5G-Ausbau: Bundesnetzagentur sieht stabiles Wachstum

Die Bundesnetzagentur hat ihr „Gigabit-Grundbuch“ aktualisiert und die zugrundeliegende Datenbank um neue Informationen zum Stand des Mobilfunkausbaus in Deutschland erweitert. Nach aktuellem Stand sind inzwischen rund 95 Prozent der Fläche Deutschlands mit 5G versorgt. Im Vorjahr lag dieser Anteil den Informationen der Behörde zufolge noch bei etwa 93 Prozent. Grundlage dieser Angaben ist das Mobilfunk-Monitoring der Behörde mit Stand Oktober 2025.

Bei den einzelnen Netzbetreibern zeigen sich weiterhin zum Teil deutliche Unterschiede. Die Deutsche Telekom deckt der Bundesnetzagentur zufolge mittlerweile rund 87 Prozent des Bundesgebiets mit 5G ab. Vodafone bringt es den vorliegenden Daten zufolge nur auf 75 Prozent und Telefónica erreicht über O2 eine Netzabdeckung von 76 Prozent. Die drei Anbieter haben damit gegenüber dem Vorjahr jeweils um rund vier Prozent zugelegt. Insgesamt sind der Bundesnetzagentur zufolge bereits rund 98 Prozent der Landesfläche mit mobilem Breitband- also die Abdeckung mit 4G und 5G zusammengenommen – versorgt.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur

Mehr 5G als 4G bei Messungen

Die Bundesnetzagentur sieht in diesen Zahlen einen Beleg dafür, dass der Mobilfunkausbau in Deutschland stabil voranschreitet. Der Präsident der Behörde, Klaus Müller, betont, dass insbesondere die Ergebnisse der ersten bundesweiten Mobilfunkmesswoche in diesem Sommer dazu beigetragen haben, dass man ein aktuelles Bild über die Netzverfügbarkeit erhalten habe und die Situation vor Ort auf dieser Grundlage besser bewerten kann.

Der Fortschritt beim 5G-Ausbau zeige sich auch bei der Nutzung der von der Bundesnetzagentur bereitgestellten Mess-Anwendungen. Hier würden inzwischen überwiegend 5G-Verbindungen erfasst. Noch bis Anfang 2025 sei 4G die am häufigsten gemessene Mobilfunktechnik gewesen.

Das Mobilfunk-Monitoring ist Teil des Gigabit-Grundbuchs. Ziel ist es, mithilfe der hier gesammelten Informationen Transparenz über die Verfügbarkeit digitaler Infrastrukturen zu schaffen und Ausbauplanungen zu unterstützen. Das Online-Portal stellt Karten, Daten und weitere Informationen zu Breitband- und Mobilfunknetzen zentral bereit.