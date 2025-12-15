App-Rauchmelder von X-Sense: 6 Stück mit Basisstation für 75 Euro

Der Anbieter X-Sense bietet seine Rauchmelder XS01-M über Amazon gerade zum Bestpreis an. Für ein Set mit 6 Rauchmeldern und einer Basisstation bezahlt man im Rahmen der Sonderaktion lediglich 74,99 Euro. So günstig war dieses Paket bislang noch nie zu haben.

Die Geräte von X-Sense können wir mit gutem Gewissen empfehlen. Hier verrichten neben Rauchmeldern des Herstellers auch die ebenfalls mit der Basisstation kompatiblen Wassermelder von X-Sense bereits über längere Zeit hinweg zuverlässig ihren Dienst. Zu Fehlalarmen ist es bislang noch nicht gekommen. Die Rauchmelder haben seither einmal ausgelöst, als in der Küche etwas angebrannt ist und einer der Wassermelder hat auf ein überschwappendes Spülbecken aufmerksam gemacht.

Die im Lieferumfang enthaltene Basisstation SBS50 wird über WLAN mit dem Internet verbunden und ermöglicht den Zugriff per App. Die Rauchmelder lassen sich grundsätzlich auch offline betreiben, in Verbindung mit der Basisstation kann man zusätzlich zu den akustischen Alarmen der Melder und der Basisstation auch Push-Benachrichtigungen aufs iPhone erhalten.

Übersichtliche App als Begleitung

Die App von X-Sense ist übersichtlich aufgebaut und hat hier bislang ebenfalls jederzeit zuverlässig funktioniert. Einziges Manko für manche Nutzer mag die fehlende Möglichkeit zur Einbindung in Apple Home oder andere Smarthome-Systeme sein. Wer darauf Wert legt, muss allerdings auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen.

Die Rauch- und Wassermelder können in der App von X-Sense benannt und nach Räumen gruppiert angezeigt werden. Ergänzend dazu werden der aktuelle Verbindungsstatus, der Batteriezustand und weitere Einstellungen angezeigt. Beispielsweise kann man die Geräte auch direkt über die App testen oder – abhängig vom Modell – das nächtliche Kontrollblinken der Geräte deaktivieren.

Rauch- und Wassermelder im Angebot

Die Rauchmelder XS01-M von X-Sense sind nach der EU-Norm EN 14604 zertifiziert. Der aktuelle Sonderpreis mit 46 Prozent Rabatt gilt nur für das Set aus 6 Rauchmeldern und einer Basisstation. Passend dazu gibt es gerade die neuen Wassermelder von X-Sense im Dreierpack für 42,99 Euro.