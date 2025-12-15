iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 023 Artikel

Passende Wassermelder ebenfalls günstiger

App-Rauchmelder von X-Sense: 6 Stück mit Basisstation für 75 Euro
Der Anbieter X-Sense bietet seine Rauchmelder XS01-M über Amazon gerade zum Bestpreis an. Für ein Set mit 6 Rauchmeldern und einer Basisstation bezahlt man im Rahmen der Sonderaktion lediglich 74,99 Euro. So günstig war dieses Paket bislang noch nie zu haben.

Die Geräte von X-Sense können wir mit gutem Gewissen empfehlen. Hier verrichten neben Rauchmeldern des Herstellers auch die ebenfalls mit der Basisstation kompatiblen Wassermelder von X-Sense bereits über längere Zeit hinweg zuverlässig ihren Dienst. Zu Fehlalarmen ist es bislang noch nicht gekommen. Die Rauchmelder haben seither einmal ausgelöst, als in der Küche etwas angebrannt ist und einer der Wassermelder hat auf ein überschwappendes Spülbecken aufmerksam gemacht.

X Sense Xs01 M

Die im Lieferumfang enthaltene Basisstation SBS50 wird über WLAN mit dem Internet verbunden und ermöglicht den Zugriff per App. Die Rauchmelder lassen sich grundsätzlich auch offline betreiben, in Verbindung mit der Basisstation kann man zusätzlich zu den akustischen Alarmen der Melder und der Basisstation auch Push-Benachrichtigungen aufs iPhone erhalten.

Übersichtliche App als Begleitung

Die App von X-Sense ist übersichtlich aufgebaut und hat hier bislang ebenfalls jederzeit zuverlässig funktioniert. Einziges Manko für manche Nutzer mag die fehlende Möglichkeit zur Einbindung in Apple Home oder andere Smarthome-Systeme sein. Wer darauf Wert legt, muss allerdings auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen.

X Sense Rauch Wasser Melder App

Die Rauch- und Wassermelder können in der App von X-Sense benannt und nach Räumen gruppiert angezeigt werden. Ergänzend dazu werden der aktuelle Verbindungsstatus, der Batteriezustand und weitere Einstellungen angezeigt. Beispielsweise kann man die Geräte auch direkt über die App testen oder – abhängig vom Modell – das nächtliche Kontrollblinken der Geräte deaktivieren.

Rauch- und Wassermelder im Angebot

Die Rauchmelder XS01-M von X-Sense sind nach der EU-Norm EN 14604 zertifiziert. Der aktuelle Sonderpreis mit 46 Prozent Rabatt gilt nur für das Set aus 6 Rauchmeldern und einer Basisstation. Passend dazu gibt es gerade die neuen Wassermelder von X-Sense im Dreierpack für 42,99 Euro.

Produkthinweis
X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, Zertifiziert nach EN 14604, Funkrauchmelder mit WLAN,... 74,99 EUR 139,99 EUR
15. Dez. 2025 um 14:35 Uhr von chris


  • Sind die ggf. per Home Assistant oder Homebridge in Apple Home einbindbar?

  • Ich hatte es zum Black Friday erstanden aber wieder retourniert: das Zeig stinkt so widerlich nach China Plastik, daß ich mir das nicht in die Wohnung hängen würde

    • Ich hab davon 7 Stk im Haus hängen. Kann ich nicht nachvollziehen.

    • Peter von Frosta

      Wäre ja auch zu schwer die Dinger 1-2 Wochen ausgepackt im Schuppen oder der Garage liegen zu lassen vorm montieren :) ich glaube du hast auf dein Konto geschaut und dir gedacht „oh fuck.. das wird eng“ dann lieber retour und das Produkt schlecht machen.

      • Naja, wenn etwas so dermaßen stickt – kann es später auch noch „leise“ ausdünsten. Ich kann es nachvollziehen und hätte ähnlich gehandelt. Hab mal einen Rücksack ein halbes Jahr in der Garage hängenlassen, den hatte ich direkt aus China mitgebracht – am Ende musste er in die Tonne.

      • Wow Peter, deine Erfahrung musst du nicht auf andere projizieren.

  • @iFun: Eure Einschätzung/Empfehlung kann ich ganz und gar nicht teilen. Vor X-Sense kann man nur warnen! Mein Rauchmelder-Set hat lediglich 1 Woche funktioniert; danach ging die Basisstation offline und lies sich nicht mehr reaktivieren. Somit waren auch alle 6 Rauchmelder wert- und sinnlos. Den X-Sense-Kundenservice (der extrem schlecht erreichbar ist) wurde ich abgewimmelt und an Amazon verwiesen. Amazon hat den Elektroschrott dann zurückgenommen und mir den Kaufpreis erstattet.
    Wer dennoch vorhat, bei diesem X-Sense-Betrügerverein was zu kaufen, sollte sich unbedingt die 1-Sterne-Bewertungen bei Amazon durchlesen!!! Geschenkt ist bei X-Sense-Produkten noch zu teuer! NIE wieder X-Sense!!!

    • Harte Worte, aber das ist dein Ding. Zumindest korrekt solltest du bleiben. Es ist natürlich ärgerlich, wenn die Station defekt ist, aber die Rauchmelder funktionieren unabhängig davon und sind deshalb nicht nutzlos. Wir würden keinen Rauchmelder empfehlen, der auf eine Basisstation oder eine Internetverbindung angewiesen ist.

  • Günstiger als die Rauchmelder, die von der Hausverwaltung bei uns installiert wurden. 15€/Stück pro Jahr..

  • Dann möchte ich hier mal eine Lanze brechen: 21 Stück im Haus verbaut, alle funktionieren tadellos.
    Auch keine Fehlalarme seither.

  • Meine Rauchmelder über drei Etagen (Basisstation im Keller) inkl. drei Wassermelder funktionieren ohne Probleme. Besonders die Wassermelder haben mich schon vor zwei großen Schäden bewahrt.
    Die Rauchmelder funktionieren auch ohne Basisstation oder WLAN. Also sobald diese etwas feststellen geht der Alarm am Gerät.
    Natürlich ersetzen diese Geräte keine professionelle Brandmeldeanlage.

  • Hab selber über 20 Melder im Haus und noch drei Kombipakete bei Bekannten im Einsatz. Alle funktionieren einwandfrei. Habe keine Fehlalarme und zweimal eine Alarm erhalten, was auch berechtigt war

  • Gehen nach kurzer Zeit kaputt, Support quasi nicht vorhanden – Nie Wieder!

  • Was mich tatsächlich stört, ist: ich hab mir auch gerade 12 Rauchmelder geholt und auch zwei kombinierte CO/Rauch Melder.
    Bei diesen zwei steht wörtlich drin, dass er nach 10 Jahren stündlich 3x piepsen wird, damit er komplett ersetzt wird … irgendwie nicht so cool für Privatanwender, da das dann einfach nur noch Elektroschrott ist.

