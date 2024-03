3D Scan Pro: App erfasst Alltagsobjekte dreidimensional

Während der WWDC-Entwicklerkonferenz im vergangenen Jahr hat Apple die sogenannte Object Capture API vorgestellt, eine Programmier-Schnittstelle, die Entwicklern den Bau von Anwendungen zum Erstellen von 3D-Objekten über die LiDAR-Sensoren des iPhones ermöglicht.

Der in Aachen ansässige App-Entwickler Martin Lexow hat auf diesem Fundament die iPhone-Applikation „3D Scan Pro“ entwickelt, die es euch gestattet, 3D-Modelle von alltäglichen Gegenständen mit dem iPhone zu erstellen.

Als Download ohne Vorabkosten im App Store verfügbar, bietet euch die Anwendung die Möglichkeit, digitale Kopien physischer Objekte zu erstellen und zu teilen. Dabei nutzt die App die LiDAR-Sensoren zur Erzeugung hochpräziser 3D-Modelle und die Kamera des iPhones, um die Modelle mit photorealistischen Texturen und Oberflächen zu versehen.

Der Prozess selbst erinnert an die Face-ID-Konfiguration und setzt die Erfassung der Objekte von allen Seiten voraus. Nach dem Scan (und der anschließenden, mehrminütigen Verarbeitung) ist 3D Scan Pro dann auch als Betrachter nutzbar, der die Objekte in Apples Augmented-Reality-Ansicht anzeigen kann.

3D Scan Pro verarbeitet die Rohdaten ausschließlich lokal auf dem Gerät und benötigt zum Einsatz keine Internetverbindung. Wer von allen Funktionen der App Gebrauch machen möchte und die 3D-Modelle etwa auch als USDZ-Dateien für die Verwendung außerhalb der App exportieren will, der kommt an den Jahreskosten von 9,99 Euro oder an der Monatsgebühr von 99 Cent jedoch nicht vorbei.

Alternativ lässt sich auch die Scaniverse-Applikation zum Erstellen dreidimensionaler Objekte von Alltagsgegenständen nutzen. Mit dieser haben wir jedoch vor allem bei der Erfassung von Grundrissen und Wohnungen gute Erfahrung gemacht. 3D Scan Pro hingegen ist für das Erfassen kleiner und mittelgroßer Objekte optimiert und führt euch verlässlich zu vorzeigbaren Ergebnissen.

Aber probier es einfach selbst aus: 3D Scan Pro lässt sich risikofrei laden und testen.