Qi2-Hardware, Ooono und Co.: Oster-Angebote laufen aus

Einige Eigenschaften, die noch bis vor kurzem der MagSafe-Technologie Apples vorbehalten waren, stehen mit der schrittweisen Markteinführung des neuen Ladestandards Qi2 allen Hardwareanbietern zur Verfügung.

Mit den induktiven Qi2-Geräten, die ihrerseits auf Apples MagSafe-Technologie basieren, lassen sich sowohl Android-Geräte als auch iPhone-Modelle induktiv mit Ladungen von bis zu 15 Watt versorgen. Qi2 haftet magnetisch an den Geräten, setzt (wenn benötigt) auf USB-C-Verbindungen und bietet sich an Ladestationen und Kfz-Ladegeräten auch zur Arretierung der verbundenen Smartphones an.

Amazons Osterangebote sind in diesem Jahr in etwa auf den Zeitpunkt gefallen, in dem auch die ersten Qi2-Geräte den Handel erreicht haben und haben dafür gesorgt, dass die ersten Ladegeräte, die den neuen Standard implementieren, direkt zum Verkaufsauftakt mit deutlichen Nachlässen angeboten wurden.

Noch 13 Stunden aktiv

Damit ist in der Nacht zum Dienstag jedoch Schluss. Wer von den aktuellen Osterangeboten profitieren möchte, der sollte noch bis Mitternacht zugreifen oder wird sich anschließend wieder auf längere Wartezeiten bis zum Start der nächsten Angebotsaktion einstellen müssen.

Als besonders attraktiv machen wir hier die Qi2-Autoladegeräte von ESR aus, die im Rahmen der Osterangebote bereits für 30 Euro zu haben sind und sich vor allem in Fahrzeugen mit Wireless CarPlay bewähren.

Aber auch die ganz neuen MagGo-Ladegeräte von Anker, zu denen in etwa die magnetische MagGo Powerbank mit 20 Prozent Preisabzug oder auch das neue MagGo-Ladekabel mit 90 cm Strippe und ebenfalls 20 Prozent Preisabzug zählt.

Die Qi2-Geräte sind mit allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 12 kompatibel und laden rund doppelt so schnell wie die bislang vorwiegend am Markt vertretenen QI-Ladegeräte mit 7,5 Watt Ladeleistung.

Auch andere iPhone-spezifische Angebote, wie etwa der erstmals reduzierte Ooono No2, werden ab Dienstag wieder ihre Preise anziehen.