Ausprobiert: Xlayer MagSafe-Akku für 30 Euro

Die Xlayer-Powerbank kann über USB-C aufgeladen werden und bietet ergänzend zur drahtlosen Ladung auch die Möglichkeit zum Anschluss von Zubehör über USB-A und USB-C. Magnetisch auf das iPhone geklebt, hat der Akku bei unseren Tests sehr gut gehalten – auch in Verbindung mit einer MagSafe-Kompatiblen Hülle (in unserem Fall das MagEZ Case von Pitaka ).

Im Gegensatz zum Apple-Original arbeitet die Xlayer-Powerbank nur in eine Richtung. Ihr könnt also nicht das iPhone einstecken und den Akku auf dessen Rücken mitladen, sondern müsst diesen stets direkt mit dem Ladestrom verbinden.

Insert

You are going to send email to