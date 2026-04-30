25 Prozent teurer: IKEA erhöht Preis für DIRIGERA-Hub

IKEA hat den Preis seines Smart-Home-Hubs DIRIGERA ordentlich angehoben. Statt der bislang aufgerufenen rund 60 Euro kostet das zentrale Steuergerät für das eigene Home-Smart-System der Schweden nun 75 Euro. Die Anpassung erfolgte ohne gesonderte Ankündigung und betrifft nicht nur den deutschen Markt, sondern auch weitere internationale Regionen.

Der DIRIGERA-Hub bildet die technische Grundlage für die Steuerung vernetzter IKEA-Geräte. Er wird per Kabel mit dem Router verbunden und übernimmt die Kommunikation zwischen Leuchten, Sensoren und weiteren Komponenten.

Bereits zur Markteinführung im Oktober 2022 hatte IKEA den Hub als Nachfolger der TRÅDFRI-Zentrale positioniert und ihn eng mit der damals neu gestarteten Home-Smart-App verzahnt. Auch die Unterstützung des plattformübergreifenden Standards Matter spielte von Beginn an eine zentrale Rolle.

Mit der Einführung von Matter wollte IKEA die Integration seiner Produkte in bestehende Smart-Home-Systeme vereinfachen. Nutzer können kompatible Geräte damit auch über Plattformen wie Apples Home-App steuern, ohne zwingend auf die IKEA-Anwendung angewiesen zu sein.

Updates und neue Geräte im Fokus

Parallel zur Preiserhöhung hat IKEA den Funktionsumfang des DIRIGERA-Hubs zuletzt weiter ausgebaut. Ein aktuelles Softwareupdate soll insbesondere Verbindungsprobleme beheben, die nach dem Start der ersten Matter-Geräte aufgetreten waren. Betroffen waren vor allem komplexere Installationen mit mehreren Steuerzentralen unterschiedlicher Hersteller.

Nach Installation der neuen Version berichten Anwender davon, dass sich zuvor nicht erreichbare Geräte nun stabil einbinden lassen. Auch die Übermittlung von Statusinformationen an andere Smart-Home-Plattformen soll zuverlässiger funktionieren.

Unabhängig davon arbeitet IKEA an der Erweiterung seines Produktportfolios. Hinweise in der App deuten darauf hin, dass ein Heizkörperthermostat vorbereitet wird, das sich in das bestehende System integrieren lässt. Damit würde IKEA sein Angebot über Beleuchtung und einfache Sensorik hinaus ausbauen.

Trotz der Preiserhöhung bleibt der DIRIGERA-Hub die Voraussetzung für viele der neuen Funktionen. Dazu zählt auch der Fernzugriff, den IKEA unter der Bezeichnung „Control Anywhere“ eingeführt hat. Dieser ermöglicht den Zugriff auf das eigene Smarthome von unterwegs, setzt jedoch zwingend den Einsatz des aktuellen Hubs voraus.