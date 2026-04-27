Probleme hoffentlich behoben
IKEA: Matter-Update und Hinweise auf Heizkörperthermostat
IKEA hat im vergangenen Herbst angekündigt, fortan vorrangig auf den Smarthome-Standard Matter zu setzen. In diesem Zusammenhang hat das Einrichtungshaus mehr als 20 neue Produkte vorgestellt, die sich auf Basis von Matter über Thread in die intelligente Heimautomatisierung integrieren lassen und vor allem extrem günstig sind.
Im Anschluss an die Markteinführung der ersten neuen Matter-Produkte von IKEA sahen sich jedoch zahlreiche Nutzer mit erheblichen technischen Problemen konfrontiert. IKEA hat daraufhin intensive Prüfungen eingeleitet und angedeutet, dass diesbezüglich auch die Komplexität mancher Smarthome-Umgebungen eine Rolle spielen könnte. In der Tat waren wohl vor allem Nutzer betroffen, die mehrere Thread Border Router unterschiedlicher Hersteller eingesetzt hatten.
Softwareupdate soll Verbindungsprobleme beheben
Ein Softwareupdate für den Dirigera-Hub von IKEA soll nun Abhilfe schaffen. Ersten Anwenderberichten zufolge sorgt die neue Version 2.934.5 in der Tat dafür, dass sich auch Geräte, die zuvor für Probleme gesorgt oder sich gar nicht einbinden ließen, nun wie erwartet verwenden lassen. Das Update sorgt offenbar auch dafür, dass der Status der IKEA-Geräte nun zuverlässig über Matter an andere Smarthome-Plattformen übertragen wird.
Wenn IKEA die Probleme mit seinen neuen Matter-Produkten nun endgültig im Griff hat, könnte dies die Verkaufszahlen der Geräte dauerhaft nennenswert ankurbeln. Derzeit kann kaum ein anderer Hersteller preislich mit den Smarthome-Geräten von IKEA konkurrieren – hier ein paar Beispiele:
- Klippbok Wassersensor = 6,99 Euro
- Myggbett Tür-/Fenstersensor = 7,99 Euro
- Timmerflotte Temperatur-/Feuchtigkeitssensor mit Display = 7,99 Euro
- Myggspray Bewegungsmelder = 7,99 Euro
- Grillplats Schaltsteckdose mit Verbrauchsmessung = 8,99 Euro
Hinweise auf Heizkörperthermostat von IKEA entdeckt
Bilder: Reddit
Die nächsten Produktneuheiten für das auf Matter basierende Smarthome-System von IKEA stehen bereits in den Startlöchern. Offenbar wird es in Kürze auch ein Heizkörper-Thermostat von IKEA geben. Ein Nutzer hat in den Tiefen der IKEA-App den Hinweis auf ein entsprechendes Gerät gefunden, das den Namen Liljebagge und die Modellnummer E2497 trägt. Begleitend dazu wurde die IKEA-App um eine Kategorie für Thermostate erweitert.
Da bin ich aber mal sehr auf Funktion und Preis des Thermostats gespannt!
Hoffentlich wird der Heizthermostat mit Batterien und nicht mit einem Akku betrieben
Hoffentlich lässt sich das Thermostat mit AA-Akkus betreiben. Die bosch Thermostate bei mir sagen dann schon nach zwei tagen wieder das sie leer seien
Hoffentlich kann man Akkus im Batteriefach nutzen.
Aktuell sind hier 5 von 10 IKEA Geräte wieder dauerhaft offline, Matter over Thread mit Homeassistant. Mal sehen ob hier ein Update ankommt.
Die Probleme mit Matter over Thread Geräten sind bei mir nur aufgetreten bei Geräten mit Batterie.
Also der Bewegungsmelder oder der Türkontakt-Sensor.
Alle Geräte die dauerhaft am Strom hängen (Kajplats-Birnen z.B.) laufen seit Einrichtung problemlos.
Wie macht man da das Update oder passiert es automatisch?
Ich nutze inzwischen 7 Timmerflotte in meinem Netzwerk mit HomeAssistant und matter over thread und kann ich meinem setup seit Tag 1 keine Probleme feststellen
+1
+ nur drei aber ähnlich. Gleiches Setting (mit ZBT-2 als Router)
Hilft aber Nutzern von Home Assistant nicht!
Warum nicht?
Du kannst die OTA-Updates afaik auch in HA installieren.
Kann jemand sagen wie genau der Temperatur Sensor von Ikea ist? Ist die Temperatur Anzeige verlässlich?
Was ist denn abgesehen von einem HomePod oder AppleTV ein empfehlenswertes Gateway für die ganzen Matter-Geräte unterschiedlichster Hersteller zur Einbindung in eine einheitliche Oberfläche wie Z.B. Apple Home?
Ist da der Dirigera-Hub von IKEA brauchbar?
Ich nutze hier einen Sonoff Dongle Plus MG24 mit der Thread Firmware. Der wird von der „Open Thread Border Router“-App innerhalb von Home Assistant betrieben. Dann noch zusätzlich die „Matter Server“-App und die Thread- und Matter- Intergrationen. Damit kann ich wunderbar alle Matter over Thread Geräte in Home Assistant vollständig lokal und herstellerunabhängig einbinden.
Genau wie nebenan ein ConBee II Stick an deCONZ, der für alles mit ZigBee verantwortlich ist und sämtliche Hersteller einbindet.
Die einheitliche Oberfläche ist Home Assistant. Perfekt alles komplett lokal.
Das läuft und läuft und läuft…
Ihr schreibt von einem Update des Ikea Hubs. Was ist, wenn man Ikeas Matter Geräte direkt mit den Apple TVs als Thread Border Router verbunden hat? Bekommen die Sensoren auch Updates? Werden die auch ausgerollt ohne, dass man ein Hub von Ikea verwendet? Müsste ja dann Home Assistant oder Apple Home anzeigen.
Ja das funktioniert. Habe meine direkt mit nem HomePod mini im Betrieb und habe dort vor ein paar Monaten mal ein Update bekommen
Das wäre auch meine Frage
Meine timmerflotte machen nix
Nur die Frage wie es nun weitergehen soll ohne das Ikea hub, was ich nicht haben will