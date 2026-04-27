IKEA: Matter-Update und Hinweise auf Heizkörperthermostat

IKEA hat im vergangenen Herbst angekündigt, fortan vorrangig auf den Smarthome-Standard Matter zu setzen. In diesem Zusammenhang hat das Einrichtungshaus mehr als 20 neue Produkte vorgestellt, die sich auf Basis von Matter über Thread in die intelligente Heimautomatisierung integrieren lassen und vor allem extrem günstig sind.

Im Anschluss an die Markteinführung der ersten neuen Matter-Produkte von IKEA sahen sich jedoch zahlreiche Nutzer mit erheblichen technischen Problemen konfrontiert. IKEA hat daraufhin intensive Prüfungen eingeleitet und angedeutet, dass diesbezüglich auch die Komplexität mancher Smarthome-Umgebungen eine Rolle spielen könnte. In der Tat waren wohl vor allem Nutzer betroffen, die mehrere Thread Border Router unterschiedlicher Hersteller eingesetzt hatten.

Softwareupdate soll Verbindungsprobleme beheben

Ein Softwareupdate für den Dirigera-Hub von IKEA soll nun Abhilfe schaffen. Ersten Anwenderberichten zufolge sorgt die neue Version 2.934.5 in der Tat dafür, dass sich auch Geräte, die zuvor für Probleme gesorgt oder sich gar nicht einbinden ließen, nun wie erwartet verwenden lassen. Das Update sorgt offenbar auch dafür, dass der Status der IKEA-Geräte nun zuverlässig über Matter an andere Smarthome-Plattformen übertragen wird.

Wenn IKEA die Probleme mit seinen neuen Matter-Produkten nun endgültig im Griff hat, könnte dies die Verkaufszahlen der Geräte dauerhaft nennenswert ankurbeln. Derzeit kann kaum ein anderer Hersteller preislich mit den Smarthome-Geräten von IKEA konkurrieren – hier ein paar Beispiele:

Hinweise auf Heizkörperthermostat von IKEA entdeckt

Die nächsten Produktneuheiten für das auf Matter basierende Smarthome-System von IKEA stehen bereits in den Startlöchern. Offenbar wird es in Kürze auch ein Heizkörper-Thermostat von IKEA geben. Ein Nutzer hat in den Tiefen der IKEA-App den Hinweis auf ein entsprechendes Gerät gefunden, das den Namen Liljebagge und die Modellnummer E2497 trägt. Begleitend dazu wurde die IKEA-App um eine Kategorie für Thermostate erweitert.