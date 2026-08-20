Gute Design-Idee
Atelier-Cases von ESR: Standfuß verschwindet im Kamerarahmen
Wer einmal ein iPhone-Case mit einem gut integrierten Standfuß verwendet hat, will dieses Feature in der Regel nicht mehr missen. Der Anbieter ESR hat mit seinen Atelier-Cases eine neue Produktreihe im Programm, bei der diese Idee interessant umgesetzt ist.
Die Atelier-Cases von ESR sind für das iPhone 17 Pro und für das iPhone 17 Pro Max erhältlich. Die Schutzhüllen bestehen aus weichem Kunstleder und sind mit einer fettabweisenden Beschichtung versehen. Dies soll laut Hersteller nicht nur die Reinigung erleichtern, sondern vor allem auch die Anfälligkeit für Verschmutzungen reduzieren.
Standfuß im Kamerarahmen versteckt
Besonderes Merkmal ist der auf der Rückseite integrierte, ausklappbare Standfuß. Dieser ist in die Umrandung des Kamerabereichs integriert und fällt dadurch kaum auf. Der Schutzrand um die Objektive fällt dadurch lediglich etwas höher aus.
Bei Bedarf lässt sich der Standfuß in einem Winkel zwischen 15 und 69 Grad ausklappen. Die Konstruktion soll stabil genug sein, um das iPhone in verschiedenen Positionen sicher zu halten. Das funktioniert nicht nur im Querformat, sondern eingeschränkt auch im Hochformat..
MagSafe-Magnet inklusive
Für den Schutz des Geräts setzt ESR auf eine mit Kunstleder bezogene TPU-Hülle. Die Innenseite aus Mikrofaser soll ein eingesetztes iPhone vor Kratzern schützen. Laut Hersteller kann das Gerät darin Stürze aus einer Höhe von mehr als einem Meter überstehen. Ergänzend sorgen integrierte Magnete dafür, dass sich die Hülle auch mit MagSafe-Zubehör verwenden lässt. Die magnetische Haltekraft gibt ESR mit 1,5 Kilogramm an.
In den Farben der kommenden iPhones
ESR bietet den Neutzugang bislang ausschließlich über seinen eigenen Onlineshop an. Interessant sind hier auch die angekündigten Farben: Interessant ist auch die Farbauswahl: Dunkelgrau, Weiß, Hellblau und Kirschrot entsprechen exakt jenen Farben, die wir für die Pro-Modelle des iPhone 18 erwarten. Passend dazu machte gestern die Meldung die Runde, dass sich Hüllen für das iPhone 17 Pro wohl auch mit dem iPhone 18 Pro verwenden lassen.
Ich bin immer wieder positiv überrascht, dass einige Produktdesigner aus diesem hässlichen Kamerabuckel doch noch was nützliches machen.
Hab die ESR für mein 16er. Find es praktisch, auch wenn ich den Ständer eigentlich nie nutze.
Wenigstens sind die Linsen nochmal besser geschützt. Bin mit dem mersllrahmen schon so manches Mal irgendwo angestoßen.
Auch die Ecken haben dickere „bumper“ und die Hälle steht über das Display über, sodass auch Display geschützt ist, wenn man das Gerät mal falsch herum ablegt. Bin super zufrieden und hält bisher sehr gut.
Und der Ziegelstein ist gleich nochmal 5mm dicker als eh schon :/
Sieht nett aus und ist ne gute Idee. Frag mich nur ob das so hochkant nicht sehr kippelt
Das mit dem Metall Rahmen finde ich eher schlecht. Legst du das Handy auf einen Holztisch oder Glastisch, kratzt der Metallrahmen auf dem Holz oder Glas. (Aus eigener Erfahrung, es hinterlässt Spuren.)
Zum anderen, der Metall Rahmen wiegt nur ein paar Gramm. Aber die paar Gramm, verursachen ein Ungleichgewicht und das IPhone wird Kopflastiger.
*nachtrag
Das Handy liegt nur auf der unterkante der Hülle und dem Metallring auf. Ein leichtes berühren und das Handy gleitet über den Tisch…
Nutze eines für mein iPhone 17 Pro, seit Anfang des Jahres und kann es nur empfehlen.
Hab die neulich abgenommen, um sie zu reinigen (transparente Variante) und musste dabei feststellen, dass am Kamerabuckel des iPhone Abnutzungsspuren sind. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass sich der Metallrahmen im Inneren fortsetzt und somit direkten Kontakt zum Handy hat.
Gut gedacht, schlecht ausgeführt – leider eine Fehlkonstruktion und nicht zu empfehlen!