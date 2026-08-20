Atelier-Cases von ESR: Standfuß verschwindet im Kamerarahmen

Wer einmal ein iPhone-Case mit einem gut integrierten Standfuß verwendet hat, will dieses Feature in der Regel nicht mehr missen. Der Anbieter ESR hat mit seinen Atelier-Cases eine neue Produktreihe im Programm, bei der diese Idee interessant umgesetzt ist.

Die Atelier-Cases von ESR sind für das iPhone 17 Pro und für das iPhone 17 Pro Max erhältlich. Die Schutzhüllen bestehen aus weichem Kunstleder und sind mit einer fettabweisenden Beschichtung versehen. Dies soll laut Hersteller nicht nur die Reinigung erleichtern, sondern vor allem auch die Anfälligkeit für Verschmutzungen reduzieren.

Standfuß im Kamerarahmen versteckt

Besonderes Merkmal ist der auf der Rückseite integrierte, ausklappbare Standfuß. Dieser ist in die Umrandung des Kamerabereichs integriert und fällt dadurch kaum auf. Der Schutzrand um die Objektive fällt dadurch lediglich etwas höher aus.

Bei Bedarf lässt sich der Standfuß in einem Winkel zwischen 15 und 69 Grad ausklappen. Die Konstruktion soll stabil genug sein, um das iPhone in verschiedenen Positionen sicher zu halten. Das funktioniert nicht nur im Querformat, sondern eingeschränkt auch im Hochformat..

MagSafe-Magnet inklusive

Für den Schutz des Geräts setzt ESR auf eine mit Kunstleder bezogene TPU-Hülle. Die Innenseite aus Mikrofaser soll ein eingesetztes iPhone vor Kratzern schützen. Laut Hersteller kann das Gerät darin Stürze aus einer Höhe von mehr als einem Meter überstehen. Ergänzend sorgen integrierte Magnete dafür, dass sich die Hülle auch mit MagSafe-Zubehör verwenden lässt. Die magnetische Haltekraft gibt ESR mit 1,5 Kilogramm an.

In den Farben der kommenden iPhones

ESR bietet den Neutzugang bislang ausschließlich über seinen eigenen Onlineshop an. Interessant sind hier auch die angekündigten Farben: Interessant ist auch die Farbauswahl: Dunkelgrau, Weiß, Hellblau und Kirschrot entsprechen exakt jenen Farben, die wir für die Pro-Modelle des iPhone 18 erwarten. Passend dazu machte gestern die Meldung die Runde, dass sich Hüllen für das iPhone 17 Pro wohl auch mit dem iPhone 18 Pro verwenden lassen.