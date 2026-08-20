Ugreen Nexode: Powerbank mit Sicherheitszellen und Statusanzeige

Ugreen hat mal wieder eine neue Powerbank im Programm. Das allein wäre inzwischen kaum noch eine Meldung wert. In diesem Fall bringt der Akku allerdings eine Besonderheit mit. Die neue Nexode-Powerbank von Ugreen ist der erste flammhemmend Zusatzakku im Portfolio des Herstellers.

Display informiert über den Akkuzustand

Laut Ugreen sind darin spezielle Sicherheitszellen verbaut. Lieferant ist der auch im Automobilbereich bekannte Hersteller BYD. Die Akkuzellen sind mit einem intelligenten Display gekoppelt, das Echtzeitinformationen zur Batteriegesundheit anzeigt. Unter anderem lassen sich darüber Angaben zum Zellstatus, zum allgemeinen Akkuzustand, zu den absolvierten Ladezyklen und zur aktuellen Temperatur der Akkuzellen anzeigen. Der Akku gibt zudem hilfreiche Informationen aus, beispielsweise wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig für eine effiziente Nutzung ist.

Der neue Ugreen-Akku verfügt über eine Kapazität von 20.000 mAh und soll ein iPhone 17 Pro im besten Fall gut dreieinhalbmal aufladen können. Die Ausgangsleistung beim Laden wird mit 45 Watt PD angegeben, für Xiaomi-Geräte stellt die Powerbank sogar 55 Watt bereit. Ein iPhone 17 Pro Max wird laut Hersteller damit im optimalen Fall innerhalb von 30 Minuten auf 66 Prozent geladen. Der Akku selbst lässt sich in rund vier Stunden wieder komplett auftanken, wenn er komplett leer ist.

USB-C-Kabel direkt integriert

An der Stirnseite des Geräts finden sich je eine Buchse für USB-C und USB-A sowie zusätzlich ein integriertes USB-C-Ladekabel, das zugleich auch als Handgriff verwendet werden kann.

Ugreen gibt die Größe der neuen Nexode-Powerbank mit 71 × 30 × 116,5 Millimetern an, also zwar dicker, aber sonst deutlich kleiner als die aktuellen iPhone-Modelle. Das Gewicht liegt laut Hersteller bei 380 Gramm.

Für 69,99 Euro erhältlich

Die Nexode-Powerbank mit 20.000 mAh wird von Ugreen zum Preis von 69,99 Euro über Amazon angeboten.