Im flammhemmenden Gehäuse
Ugreen Nexode: Powerbank mit Sicherheitszellen und Statusanzeige
Ugreen hat mal wieder eine neue Powerbank im Programm. Das allein wäre inzwischen kaum noch eine Meldung wert. In diesem Fall bringt der Akku allerdings eine Besonderheit mit. Die neue Nexode-Powerbank von Ugreen ist der erste flammhemmend Zusatzakku im Portfolio des Herstellers.
Display informiert über den Akkuzustand
Laut Ugreen sind darin spezielle Sicherheitszellen verbaut. Lieferant ist der auch im Automobilbereich bekannte Hersteller BYD. Die Akkuzellen sind mit einem intelligenten Display gekoppelt, das Echtzeitinformationen zur Batteriegesundheit anzeigt. Unter anderem lassen sich darüber Angaben zum Zellstatus, zum allgemeinen Akkuzustand, zu den absolvierten Ladezyklen und zur aktuellen Temperatur der Akkuzellen anzeigen. Der Akku gibt zudem hilfreiche Informationen aus, beispielsweise wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig für eine effiziente Nutzung ist.
Der neue Ugreen-Akku verfügt über eine Kapazität von 20.000 mAh und soll ein iPhone 17 Pro im besten Fall gut dreieinhalbmal aufladen können. Die Ausgangsleistung beim Laden wird mit 45 Watt PD angegeben, für Xiaomi-Geräte stellt die Powerbank sogar 55 Watt bereit. Ein iPhone 17 Pro Max wird laut Hersteller damit im optimalen Fall innerhalb von 30 Minuten auf 66 Prozent geladen. Der Akku selbst lässt sich in rund vier Stunden wieder komplett auftanken, wenn er komplett leer ist.
USB-C-Kabel direkt integriert
An der Stirnseite des Geräts finden sich je eine Buchse für USB-C und USB-A sowie zusätzlich ein integriertes USB-C-Ladekabel, das zugleich auch als Handgriff verwendet werden kann.
Ugreen gibt die Größe der neuen Nexode-Powerbank mit 71 × 30 × 116,5 Millimetern an, also zwar dicker, aber sonst deutlich kleiner als die aktuellen iPhone-Modelle. Das Gewicht liegt laut Hersteller bei 380 Gramm.
Für 69,99 Euro erhältlich
Die Nexode-Powerbank mit 20.000 mAh wird von Ugreen zum Preis von 69,99 Euro über Amazon angeboten.
Kabel als Handgriffe find ich fraglich – jemand Erfahrung damit?
Ja, sind in der Regel dafür ausgelegt. Meine Anker und INIU funtionieren seit Jahren einwandfrei.
Ebenfalls zufrieden mit so einer Lösung. Sehr praktisch und zuverlässig.
Mir wäre das Kabel immer beim Transport im Weg, oder kann man das komplett versenken, inkl. Stecker?
Kaufe aber eh keine Akkus mit festem Kabel dran.
Eigentlich ein Wahnsinn, man kauft ein SmartPhone für über 1000 EUR und damit man es benutzen kann, braucht man noch eine extra Powerbank….
Quatsch, braucht man nicht!
Krass, da haben sie dich aber abgezogen. Mein Smartphone kam mit integriertem Akku…!
Beste Antwort!
+++++1
Kauf dir doch eins wo du keine brauchst.
Naja, gibt auch Leite die in ihren teuren Autos noch extra Benzinkanister haben, falls ihnen der Sprit ausgeht
Und jetzt?
Funfact:
Man kann auch in ein billiges Auto einen Benzinkanister stellen UND ne powerbank für‘s Telefon noch dazu ;)
Naja, es geht ja hier eher darum, dass man es länger (!) benutzen kann bzw. auch weiterhin dort, wo keine Lademöglichkeiten vorhanden sind. Und meinPro Max hält bei guter Nutzung locker einen Tag. Und wenn ich ein paar Tage in der Pampa unterwegs bin, dann kommt so ein Teil eben mit. Dann kannste auch den Zusatzkanister auf Reisen bei Benzinern monieren. Also alles halb so wild.
Hä? Also mein 17pro mqx läuft mindestens 1,5 Tage durch.
„Der neue Ugreen-Akku verfügt über eine Kapazität von 20.000 mAh und soll ein iPhone 17 Pro im besten Fall gut dreieinhalbmal aufladen können.“
Hhmmm…. Sollte eine 20.000er Powerbank ein Gerät mit einem Akku von knapp 4.000 nicht öfter aufladen können..?
Verluste 10-15% beim
be- und entladen von Akkus durchaus möglich…
Dachte kurz Walkie Talkies.
+1…:))
Ich auch :))))
Die 20000mAh beziehen sich auf 3,7 Volt und nicht auf 5 Volt. Dadurch wird die Kapazität kleiner
Gute Vermutung, aber die gut 4000mAh des 17Pro wurden auch bei etwa 3,9V gemessen (laut apfelpage bei einem teardown, da uns Apple die Kapazität ja nur in Stunden Videowiedergabe zumuten möchte:)