2 Jahre auf Bewährung: iCloud-Erpresser bekennt sich schuldig

Im März 2017 schaffte es die Hackergruppe „Turkish Crime Family“ mehrfach in unsere Schlagzeilen. Die Truppe wollte nach eigenen Angaben im Besitz von über 300 Millionen iCloud-Accounts sein und hatte Apple zur Zahlung eines Lösegelds aufgefordert, um die Konten nicht zu übernehmen bzw. zurückzusetzen.

Hacker who tried to blackmail Apple by threatening to delete 319 million accounts has been sentenced following an NCA investigation.

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) December 20, 2019