1Password for Agents: KI-Assistenten erhalten sicheren Zugriff auf Logins

KI-Assistenten sollen künftig nicht nur Fragen beantworten, sondern auch Aufgaben im Internet übernehmen. Spätestens bei passwortgeschützten Diensten stoßen sie allerdings an Grenzen. Mit „1Password for Agents“ stellt der Passwortmanager nun eine Plattform bereit, über die sich KI-Agenten bei Webseiten anmelden können, ohne selbst Zugriff auf die Passwörter oder Einmalcodes zu erhalten.

Freigabe statt Passwortweitergabe

Das Prinzip ist vergleichsweise einfach: Erreicht ein KI-Agent eine Anmeldeseite, fordert er den passenden Zugang bei 1Password an. Nutzer müssen die Anfrage auf ihrem eigenen Gerät bestätigen und können dabei auswählen, welcher gespeicherte Login verwendet werden soll. Erst danach trägt 1Password die erforderlichen Daten direkt in das Anmeldeformular ein.

Der KI-Assistent erfährt das eigentliche Passwort nicht. Auch andere Einträge im Passwort-Tresor bleiben für ihn unzugänglich. Allerdings kann der Agent nach erfolgreicher Anmeldung innerhalb des jeweiligen Benutzerkontos handeln. Welche Aufgaben er übernehmen soll, verdient deshalb weiterhin eine genaue Prüfung.

Ganz neu ist die Idee nicht. Bereits im Juli haben wir über die 1Password-Anbindung von Claude berichtet. Diese war zunächst auf den Mac beschränkt. Mit der neuen Plattform möchte 1Password das Verfahren nun für weitere KI-Assistenten öffnen.

Weitere KI-Assistenten sollen folgen

Zu den ersten Partnern gehören Metas KI-Assistent Muse sowie Grok Bot. Die entsprechenden Integrationen sollen in den kommenden Tagen schrittweise freigeschaltet werden. Für Townie ist ausdrücklich eine Anbindung im Web und unter iOS vorgesehen.

Auch Integrationen für Claude sowie Angebote von OpenAI sind angekündigt. Sie stehen allerdings noch nicht allgemein zur Verfügung. Welche Funktionen tatsächlich nutzbar sind, hängt vom jeweiligen KI-Dienst und dessen Plattformunterstützung ab.

iPhone-App vorhanden, neue Funktion eingeschränkt

Für iPhone-Nutzer bleibt zunächst die bekannte 1Password-App. Sie verwaltet Passwörter, Passkeys und Einmalcodes und kann Anmeldedaten auf dem iPhone automatisch ausfüllen. Die neue Agentenplattform bedeutet allerdings nicht, dass jeder KI-Assistent bereits direkt unter iOS darauf zugreifen kann.

Hinzu kommt eine Einschränkung beim Start: Laut 1Password ist die Funktion derzeit ohne zusätzliche Kosten für Einzel- und Familienabonnements auf 1Password.com verfügbar. Konten auf den europäischen Servern von 1Password.eu sowie auf 1Password.ca werden vorerst nicht unterstützt.

Die Nutzung ist freiwillig. Nutzer müssen die jeweiligen KI-Dienste ausdrücklich mit 1Password verbinden und den Zugriff auf ihre Anmeldedaten freigeben.