E-Rezept-App informiert jetzt per Push über neue Rezepte

Die offizielle E-Rezept-App der Gematik erhält eine Funktion, die sich viele Nutzer schon länger gewünscht haben: Push-Benachrichtigungen. Damit informiert die Anwendung auf dem iPhone automatisch über neue Verordnungen, Statusänderungen und Nachrichten von Apotheken. Bislang musste man die App regelmäßig öffnen, um nachzusehen, ob beispielsweise ein angefordertes Folgerezept bereits ausgestellt wurde.

Neue Rezepte direkt auf dem Sperrbildschirm

Die Push-Funktion deckt verschiedene Ereignisse ab. Sobald eine Arztpraxis ein neues E-Rezept bereitstellt, kann die Anwendung darüber informieren. Weitere Mitteilungen gibt es, wenn sich der Status einer Verordnung ändert oder eine Apotheke eine Nachricht verschickt. Das ist beispielsweise dann praktisch, wenn Medikamente vorbestellt wurden und die Apotheke über den weiteren Ablauf informiert.

Auch digitale Kostenbelege beziehungsweise Rechnungen und Zugriffe durch Dritte können entsprechende Hinweise auslösen. Welche Ereignisse tatsächlich eine Nachricht erzeugen, können Nutzer selbst festlegen. Laut Gematik wurden innerhalb der ersten zehn Tage bereits knapp 50.000 Push-Mitteilungen verschickt.

Nutzer bestimmen selbst über Benachrichtigungen

Die neue Funktion ist freiwillig und lässt sich in den Einstellungen der E-Rezept-App konfigurieren. Zusätzlich müssen Mitteilungen auf dem iPhone für die Anwendung erlaubt sein. Wer beispielsweise ausschließlich über neue Verordnungen informiert werden möchte, kann andere Benachrichtigungsarten deaktivieren.

Mit dem Update wird außerdem die GesundheitsID zur bevorzugten Anmeldemethode. Die Anmeldung erfolgt dabei über die entsprechende Anwendung der eigenen Krankenversicherung. Alternativ bleibt die Anmeldung mit einer NFC-fähigen Gesundheitskarte und zugehöriger PIN möglich.

Keine Medikamentendaten in Push-Mitteilungen

Bei Gesundheitsdaten ist natürlich auch der Datenschutz relevant. Laut Datenschutzerklärung der gematik enthalten die verschlüsselten Benachrichtigungen keine konkreten Rezeptinhalte oder persönlichen Nachrichten. Auf dem Sperrbildschirm erscheint lediglich ein allgemeiner Hinweis. Die eigentlichen Informationen werden erst beim Öffnen der App abgerufen.

Die Push-Funktion könnte künftig auch in anderen Anwendungen zum Einsatz kommen. Krankenversicherungen können die technische Grundlage freiwillig in ihre eigenen Apps mit E-Rezept-Funktion integrieren.

Bereits im Frühjahr hatte die Gematik die Apothekensuche der E-Rezept-App erweitert. Nun wird vor allem die tägliche Nutzung komfortabler. Die kostenlose Anwendung steht für iPhones ab iOS 17 zur Verfügung.