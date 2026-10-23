Vivo X Fold6: Was das Android-Foldable dem iPhone Duo voraus hat

Mit dem iPhone Duo ist Apple gerade erst in den Markt faltbarer Smartphones eingestiegen. Andere Hersteller haben dagegen schon mehrere Generationen hinter sich. Ein interessantes Beispiel ist das Vivo X Fold6, das seit Anfang Oktober auch offiziell in Deutschland erhältlich ist. Das Android-Foldable kostet 2.199 Euro und zeigt, wie unterschiedlich die Hersteller das Konzept eines faltbaren Smartphones interpretieren.

So ein Zubehör für das iPhone Duo könnte Kamera-Bedenken reduzieren.

Zwei große Displays in einem dünnen Gehäuse

Vivo setzt auf ein 8,02 Zoll großes Innendisplay und einen 6,51 Zoll großen Außenbildschirm. Beide OLED-Panels unterstützen 120 Hertz. Damit lässt sich das X Fold6 zusammengeklappt wie ein gewöhnliches Smartphone bedienen. Das iPhone Duo verfolgt mit seinem kleineren 5,4-Zoll-Außendisplay einen anderen Ansatz.

Überraschend sind die Abmessungen: Das Vivo ist geöffnet je nach Ausführung nur 4,4 bis 4,8 Millimeter dünn und bringt 228 bis 235 Gramm auf die Waage. Das iPhone Duo misst 5,2 Millimeter und wiegt 254 Gramm. Zusammengeklappt bleibt Vivo mit 9,4 bis 9,9 Millimetern ebenfalls schlanker als Apple mit 11,3 Millimetern.

Drei Zeiss-Kameras und ein großer Akku

Besonders viel Aufwand betreibt Vivo bei den Kameras. Neben einer 200-Megapixel-Hauptkamera mit Zeiss-Optik gibt es ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkel und ein 50-Megapixel-Periskop-Tele mit dreifacher optischer Vergrößerung. Ein separat erhältlicher Telekonverter erweitert die fotografischen Möglichkeiten zusätzlich. Das iPhone Duo beschränkt sich dagegen auf zwei 48-Megapixel-Kameras ohne eigenständiges Teleobjektiv. In der Praxis gibt das viele Möglichkeiten und Flexibilität, um kreativ zu werden. Das vermissen wir bei Apple leider etwas.

Der Zoom mit optionalen Teleobjektiv entspricht einem Equivalent von 1.600 mm.

Auch beim Akku bietet Vivo einiges: 6.900 mAh Kapazität, kabelgebundenes Laden mit 80 Watt und kabelloses Laden mit 40 Watt. Zusammen mit dem Dimensity 9500 Super Edition ergibt sich nicht nur auf dem Papier ein leistungsfähiges Gesamtpaket.

Multitasking mit bis zu vier Apps

Interessant ist zudem die Software. Vivos OriginOS 7 Fold erlaubt es, bis zu vier Apps gleichzeitig nebeneinander zu verwenden. Im sogenannten Origin Workbench bleiben sogar eine Hauptaufgabe und vier weitere Anwendungen sichtbar. Fenster lassen sich flexibel anordnen und häufig verwendete Kombinationen speichern. Das iPhone Duo bietet bislang lediglich zwei Apps nebeneinander, wie wir bereits in unserem Hands-on festgestellt haben.

Die Falte ist im Gegensatz zum iPhone Duo hier schon schnell sichtbar.

Wo Apple bereits vieles richtig macht

Apple hat allerdings andere Stärken. Das deutlich kürzere Gehäuse macht das Duo zusammengeklappt handlicher. Die Nanotexturbeschichtung des Innendisplays reduziert Reflexionen und die Falte, während beide Bildschirme durch ihr identisches Seitenverhältnis einen besonders nahtlosen Wechsel ermöglichen sollen. Dazu kommen die eng verzahnte Integration in das Apple-Ökosystem und der Staub- und Wasserschutz nach IP68. Vivo erreicht IP58 und IP59. Durch regelmäßiges Falten soll der Wert leicht sinken, sodass eine doppelte Zertifizierung genutzt wurde.

Das X Fold6 zeigt dennoch eindrucksvoll, wie ausgereift faltbare Smartphones mittlerweile sein können. Gerade bei Kameras, Akku und paralleler App-Nutzung hat Apple für kommende Generationen noch Spielraum. Umgekehrt zeigt das iPhone Duo, dass ein Foldable nicht zwangsläufig möglichst groß sein muss.