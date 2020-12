150-Euro-Matte: Apples MagSafe Duo Ladegerät lässt sich blicken

Das von Apple zur iPhone 12-Präsentation im Oktober vorgestellte MagSafe Duo Ladegerät lässt sich aktuell noch immer nicht im Apple Online Store bestellen.

Hier markiert Apple das Reiseladegerät für Apple Watch und iPhone nach wie vor mit dem Liefer-Hinweis „Derzeit nicht verfügbar“ und gibt als voraussichtliche Lagerverfügbarkeit lediglich den unbestimmten Texthinweis „Bald“ an, den der Duden mit „innerhalb kurzer Zeit“ übersetz.

Entsprechend dürften sich Anwender, die es bis zum Verkaufsstart des 145,20 Euro teuren Lade-Accessoires fast nicht mehr aushalten können, über die ersten Sichtungen des Qi-zertifizierten Gerätes in den Online-Shops von Drittanbietern freuen, die als verlässliches Zeichen für die baldige Verfügbarkeit des Apple-Ladegerätes gewertet werden dürfen.



Galaxus sagt Lieferung zum 22. Dezember zu

So hat der in der Schweiz ansässige Reseller Galaxus das MagSafe Duo Ladegerät erstmals im eigenen Angebot gelistet und zeichnet die Doppel-Ladematte im englischen Web-Shop bereits mit einem Liefertermin zwischen dem 22. und dem 30. Dezember aus – die Bestellung ist bereits möglich.

MagSafe-Lederhüllen kamen am 22. November

Zuletzt hatte Apple am 22. November die neuen MagSafe-Lederhüllen in den Markt eingeführt, die über eine kleine Aussparung den Blick auf das Display und die hier in Case-Farben dargestellte Zeit ermöglichen.

Apple korrigierte Netzteil-Empfehlung

Das MagSafe-Duo-Ladegerät war kürzlich durch einen Eingriff Apples im zugehörigen Support-Dokument aufgefallen. Der Konzern hatte den Hilfe-Eintrag um eine Netzteil-Empfehlung ergänzt und angemerkt, dass Nutzer auf ein 27-Watt-Netzteil setzen müssten, um von der maximal schnellen Drahtlos-Ladung mit 14W zu profitieren.

Zuvor hatte Apple in dem Support-Dokument lediglich ein 20-Watt-Netzteil empfohlen. Dies liefert in Kombination mit dem MagSafe Duo Ladegerät allerdings nur 11W drahtlose Ladeleistung.