2020 Countdown: Apple startet tägliche Weihnachtsaktion

Mit dem „2020 Countdown“ hat Apple heute seine diesjährige Weihnachtsaktion gestartet, die im Laufe des Dezember mit Angeboten auf Inhalte aus Apple Digital-Kaufhäusern lockt.

Zum Auftakt der Aktion bietet Apple heute den zweistündigen Kriminalfilm „Knives Out – Mord ist Familiensache“ von Rian Johnson an, der sich zum reduzierten Preis von 3,99 Euro kaufen oder mieten lässt.



Bei Amazon Prime Video kostenlos

Zur Info: Amazon Prime-Kunden können kostenlos auf den Film zugreifen, Nutzer ohne aktives Prime-Abonnement mieten Apples Tagesdeal im Videoportal des Online-Händlers für 99 Cent.

Der Film selbst ist ab 12 Jahren freigegeben und erzähl einen Kriminalfall zum Mitraten in Hercule Poirot-Manier. Neben Daniel Craig als Detektiv Benoit Blanc spielen unter anderem Chris Evans, Christopher Plummer, Keith Stanfield, Jamie Lee Curtis und Don Johnson in dem 2019 erstveröffentlichten Spielfilm mit, den Nutzer der IMDb mit 7.9 von 10 Punkten bewertet haben.

Weihnachtsaktionen inzwischen ohne Geschenke

Apple hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder Weihnachtsaktionen aufgefahren, die in jüngster Zeit jedoch stets ein gemischtes Echo in der Community provozierten.

Während Apple 2008 noch ausschließlich kostenlose Serien-Folgen, Songs und Apps verteilte – damals lief die Gratis-Aktion entsprechend auch unter der Überschrift „12 Tage Geschenke“ – sind die Dreingaben in den vergangenen Jahren preisreduzierten Kaufinhalten gewichen, die mittlerweile nicht nur zwischen Weihnachten und Neujahr angeboten werden, sondern den ganzen Dezember hinüber beworben werden.

2008 haben wir auf ifun.de noch als offizieller Online-Partner noch täglich über die Digital-Geschenke berichtet. Für den 2020 Countdown werden wir, von dieser Info zum Start absehen, jedoch von einer täglichen Berücksichtigung absehen – Apples Weihnachtsaktion haben leider deutlich an Attraktivität eingebüßt.

Aus anderen Zeiten: 2008 gab es noch Geschenke