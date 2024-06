12 Jahre Geekbuying: Jubiläumsverkauf ab heute mit Jahresbestpreisen

Online-Händler Geekbuying war in den vergangenen Jahren häufiger Quelle der auf ifun.de vorgestellten Produkte mit App-Anbindung. Vom Reiskocher (bestimmt noch zweimal pro Woche im Einsatz) über 3D-Drucker und Ventilatoren bis hin zu PowerStations bietet der Händler die Produkte vieler namhafter Hersteller an und verortet sich irgendwo zwischen Amazon, Galaxus und AliExpress.

Hardware mit App-Anbindung

Wir frequentieren Geekbuying ganz gerne, da der Händler Bestellungen nach Deutschland häufig aus Lagern in Polen oder direkt in der Bundesrepublik versendet und so entsprechend schnelle Lieferzeiten gewährleisten kann. Heute hat Geekbuying aus Anlass des 12. Geburtstages mit einem Jubiläumsverkauf begonnen, der für zahlreiche Rabatte und exklusive Angebote sorgt, die auf dieser Übersichtsseite in Augenschein genommen werden können.

Nach Angaben des Unternehmens soll die Hardware-Aktion eine breite Palette von Produkten berücksichtigen und beinhaltet DIY-Hardware wie die 3D-Drucker von Creality, Artikel für den Außenbereich, Smart-Home-Geräte und Unterhaltungselektronik beinhalten. Kategorien, die alle über spezielle Angebotsseiten zugänglich sind:

Wir haben gute Erfahrungen mit Geekbuying gemacht, die unsere Bestellungen zuletzt mit DPD ausgeliefert haben.

Jahresbestpreise auf 3D-Drucker und mehr

Der Creality K1 Max ist hier im Rahmen des Jubiläumsverkaufs etwa für 665 Euro zu haben und damit über 200 Euro günstiger als bei Amazon. Auch das kleine Modell, der Creality K1 ist schon ab 399 Euro im Angebot, also 100 Euro unter Amazon.

Creality K1 ausprobier: Die ersten Erkenntnisse beim 3D-Druck

Der iPhone-Controller GameSir G8 Galileo wird für nur noch 58 Euro angeboten und auch die Heißluft-Fritteusen mit App-Anbindung von ProScenic werden zu Jahresbestpreisen angeboten.

Interessierte Kunden können sich über die spezielle Übersichtsseite einen Überblick über die Angebote verschaffen und haben hier Zugriff auf verschiedene Rabattaktionen.