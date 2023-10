Joyami 4L ausprobiert: Smarter Reiskocher mit App und Fernstart

Ein tolles Feature für Eltern und Dauergehetzte: Die Beilage zum Mittag- oder Abendessen lässt sich zu Hause schon vorbereiten, indem Wasser, Reis, Salz und vielleicht ein wenig Gemüsebrühe in den haftbeschichteten Topf gegeben werden. Sobald dann klar ist, wann vom Spielplatz aufgebrochen oder die spontane Verabredung mit den Freunden verlassen wird, kann auf dem Heimweg dann der Kochvorgang in Gang gesetzt werden.

Die Integration des Reiskochers in der App irritiert erst mal, vor allem wenn die deutsche Oberfläche der Xiaomi-App ausgewählt ist, da hier etwas nachlässig übersetzt wurde. Was für den Alltagseinsatz wichtig ist: Sowohl die Wiedererwärmung als auch das Starten neuer Kochvorgänge kann über die iPhone-App initiiert werden – und dies funktioniert auch von unterwegs.

Vorhang auf für das 4-Liter-Modell des Herstellers Joyami . Ein schlichter Allrounder, der mehrere Sorten Reis kochen, warm halten, erneut erwärmen und grundsätzlich auch zur Zubereitung von Breigerichten genutzt werden kann. Die Bedienung läuft dabei über drei Soft-Touch-Tasten an der Vorderseite des Gerätes. Hier lässt sich einstellen, ob regulärer Reis zubereitet, schnell gekocht oder aufgewärmt werden soll. Zudem steht ein Timer zur Verfügung, der den Beginn der Kochzeit in die Zukunft verschieben kann und Brei-Option für Reis-Congee .

Wir haben in den vergangenen Jahren auf einen persischen Reiskocher vom Typ Pars Khazar gesetzt. Ein seit Jahren unverändert erhältliches Modell, mit mechanisch, analogen Bedienelementen und einer gehörigen Portion UdSSR-Charme. Großer Vorteil: der Pars Khazar ist in der Lage, die Tahdig genannte Reiskruste herzustellen. Zusätzlich zum restaurantähnlichen Basmatireis erhält man hier eine ergänzende Schicht goldbraunen Reis, der beim Kauen knackt und den kulinarischen Horizont angenehm erweitert.

