iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 254 Artikel

Lange Laufzeit mit zwei AA-Batterien

10-Jahres-Cases für Apples AirTags: Auch für die neue Generation
Artikel auf Mastodon teilen.
21 Kommentare 21

Mit der Vorstellung der zweiten Generation des Apple AirTag wollen wir erneut an ein Zubehör-Teil erinnern, das nicht von Apple selbst stammt. Während sich Reichweite und Lautstärke der neuen Modelle verbessert haben, bleibt die Bauform unverändert.

Airtag 2 Apple

Genau das sorgt dafür, dass sogenannte 10-Jahres-Cases weiterhin kompatibel sind und ihren Einsatzzweck behalten.

Lange Laufzeit durch AA-Batterien

Auch Apples neue AirTags werden weiterhin mit einer Knopfzelle vom Typ CR2032 betrieben. Je nach Nutzung ist ein Batteriewechsel alle ein bis zwei Jahre erforderlich. Zubehöranbieter setzen deshalb seit einiger Zeit auf deutlich größere Gehäuse, in denen statt der Knopfzelle zwei AA-Batterien Platz finden. Deren Kapazität liegt um ein Vielfaches höher, was rechnerisch Laufzeiten von bis zu zehn Jahren ermöglicht.

Airtag Case 10 Jahre

Das Prinzip ist relativ einfach: Der AirTag selbst bleibt unverändert, wird jedoch ohne eigene Batterie in ein externes Gehäuse eingesetzt. Ein Kontaktmodul übernimmt die Stromversorgung. Die neue AirTag-Generation ändert an diesem Konzept nichts, da Abmessungen und Kontakte identisch geblieben sind.

Günstige Alternativen zum Markenprodukt

Bekannt geworden ist diese Lösung vor allem durch das TimeCapsule-Gehäuse von ElevationLab, das auf einen besonders robusten Aufbau setzt und preislich im oberen Segment liegt. Inzwischen finden sich jedoch zahlreiche Alternativen von Drittanbietern. Diese werden häufig als Zweierpack zu Priesen zwischen 20 und 30 Euro angeboten und richten sich an Anwender, die mehrere Gegenstände absichern möchten.

Die Ausstattung fällt dabei meist pragmatisch aus: Verschraubte Kunststoffgehäuse schützen den AirTag und die eingesetzten Batterien vor Feuchtigkeit. Zusätzliche Befestigungsoptionen wie Ösen, Magnete oder Klebeflächen erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Gedacht sind diese Lösungen weniger für Schlüsselbunde oder Geldbörsen, sondern für Gepäck, Fahrzeuge oder größere Ausrüstungsteile, bei denen Größe und Gewicht eine untergeordnete Rolle spielen.

Auch in Kombination mit den neuen AirTags bleiben solche Langzeit-Cases damit eine sinnvolle Ergänzung. Wer den Fokus auf maximale Batterielaufzeit legt und selten an den Tracker herankommen möchte, der sollte sich die Zusatz-Cases genauer anschauen.

Produkthinweis
GMETINK für AirTag Batteriehülle 2 Pcs, Lebensdauer bis zu 10 Jahre, mit Lanyard-Loch, magnetisches Design, IP68... 19,99 EUR 25,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
27. Jan. 2026 um 13:59 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    21 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Knechtrootrecht

    Wenn man etwa 10 Tage drauf warten kann, bekommt man es bei AliExpress für unter 2 Euro im Doppelpack (!) inklusive Versand. Das Case ist übrigens sehr zu empfehlen und äuft auch mit normalen Alkali-Batterien, sofern man bereit ist, alle 2 bis 3 Jahre diese zu wechseln, um ein Auslaufen zu verhindern.

    Antworten Melden

  • Mich würde mal interessieren, wie das zum Beispiel ist, wenn man solch ein Gehäuse mit einem AirTag in einem Koffer hat. Dort würde ich es zum Beispiel einsetzen wollen. Führt das dann zu Problemen weil es ja auch etwas potentiell gefährliches sein könnte, durch den Aufbau mit den Batterien und dem Elektronik Part des AirTags.
    In den USA hatte die TSA mal einen Koffer von mir geöffnet, wegen einer originalverpackten in den USA gekauften Magic Mouse.

    Antworten Melden

  • Ich empfehle immer Hüllen, in denen man auch den abgedrehten silbernen Akkudeckel aufbewahren kann. In zehn Jahren findet die nämlich sonst keiner wieder… Oder auch vorher nicht

    Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43254 Artikel in den vergangenen 6723 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven