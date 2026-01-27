10-Jahres-Cases für Apples AirTags: Auch für die neue Generation

Mit der Vorstellung der zweiten Generation des Apple AirTag wollen wir erneut an ein Zubehör-Teil erinnern, das nicht von Apple selbst stammt. Während sich Reichweite und Lautstärke der neuen Modelle verbessert haben, bleibt die Bauform unverändert.

Genau das sorgt dafür, dass sogenannte 10-Jahres-Cases weiterhin kompatibel sind und ihren Einsatzzweck behalten.

Lange Laufzeit durch AA-Batterien

Auch Apples neue AirTags werden weiterhin mit einer Knopfzelle vom Typ CR2032 betrieben. Je nach Nutzung ist ein Batteriewechsel alle ein bis zwei Jahre erforderlich. Zubehöranbieter setzen deshalb seit einiger Zeit auf deutlich größere Gehäuse, in denen statt der Knopfzelle zwei AA-Batterien Platz finden. Deren Kapazität liegt um ein Vielfaches höher, was rechnerisch Laufzeiten von bis zu zehn Jahren ermöglicht.

Das Prinzip ist relativ einfach: Der AirTag selbst bleibt unverändert, wird jedoch ohne eigene Batterie in ein externes Gehäuse eingesetzt. Ein Kontaktmodul übernimmt die Stromversorgung. Die neue AirTag-Generation ändert an diesem Konzept nichts, da Abmessungen und Kontakte identisch geblieben sind.

Günstige Alternativen zum Markenprodukt

Bekannt geworden ist diese Lösung vor allem durch das TimeCapsule-Gehäuse von ElevationLab, das auf einen besonders robusten Aufbau setzt und preislich im oberen Segment liegt. Inzwischen finden sich jedoch zahlreiche Alternativen von Drittanbietern. Diese werden häufig als Zweierpack zu Priesen zwischen 20 und 30 Euro angeboten und richten sich an Anwender, die mehrere Gegenstände absichern möchten.

Die Ausstattung fällt dabei meist pragmatisch aus: Verschraubte Kunststoffgehäuse schützen den AirTag und die eingesetzten Batterien vor Feuchtigkeit. Zusätzliche Befestigungsoptionen wie Ösen, Magnete oder Klebeflächen erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Gedacht sind diese Lösungen weniger für Schlüsselbunde oder Geldbörsen, sondern für Gepäck, Fahrzeuge oder größere Ausrüstungsteile, bei denen Größe und Gewicht eine untergeordnete Rolle spielen.

Auch in Kombination mit den neuen AirTags bleiben solche Langzeit-Cases damit eine sinnvolle Ergänzung. Wer den Fokus auf maximale Batterielaufzeit legt und selten an den Tracker herankommen möchte, der sollte sich die Zusatz-Cases genauer anschauen.