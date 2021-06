1 GB pro Tor: Netzbetreiber mit gönnerhaften Datengeschenken

Auch die Telekom-Tochter Congstar bietet einen 10 GB-Datenpass zur EM. Vom heute an bis zum 11.07.2021 schenkt Congstar jedem Kunden einen 10 GB-Datenpass. In der Congstar-App kann der Datenpass mit wenigen Klicks gebucht werden.

Zuletzt stellte die Telekom im vergangenen Dezember unter Beweis , dass der wahre Preis für das Datenvolumen im promillebereich des Betrages liegen dürfte, der auf der Mobilfunkrechnung abgedruckt ist. 100 GB verteilte der Bonner Netzbetreiber damals an jeden Kunden der nicht bei drei auf den Bäumen war und unterstrich so gleichzeitig: Um Kapazitätsengpässe macht man sich keinen Kopf. Wenn es dem eigenen Image hilft, können die Bestandskunden so viel surfen wie sie wollen. Auch ALDI verschenkte im Dezember 15 GB. Vodafone verteilte nach der Unitymedia-Übernahme 100 GB Gratis-Daten.

Immer dann, wenn unsere Netzbetreiber mal wieder gönnerhafte Datengeschenke verteilen, fällt es uns sehr schwer wieder aus dem Kopfschütteln herauszukommen. Zum einen bemühen sich Telekom, Telefónica und Vodafone angestrengt darum, die Mobilfunkkosten in Deutschland so hoch zu halten, dass die Durchschnittspreise hierzulande im europäischen Vergleich wie Rechenfehler wirken.

