Delivered und Replay 2025: Jahresrückblicke von Amazon und Apple Music

Zum Jahresende fassen sowohl Amazon Music als auch Apple Music zusammen, welche Inhalte ihre Nutzer besonders intensiv gehört haben. Beide Plattformen stellen dafür eigene Rückblicke bereit, die das individuelle Hörverhalten einordnen.

Amazon Music überschriebt seinen Jahresrückblick mit „Delivered 2025“, während Apple Music erneut auf das bekannte Replay Format zurückgreift. Die Rückblicke geben einen kompakten Überblick über Musik, Podcasts und weitere Audiotitel, die euer Jahr geprägt haben.

Delivered 2025 bei Amazon Music

Delivered 2025 verwandelt die persönliche Streaming-Historie in ein virtuelles Festivalposter. Dieses zeigt die am häufigsten gehörten Künstler, Songs, Podcasts und Hörbücher des Jahres. Ergänzend erscheinen Abzeichen, die bestimmte Nutzergewohnheiten sichtbar machen. Dazu zählen Hinweise auf frühe Zugriffe auf neu veröffentlichte Alben oder besonders häufig gehörte Artists. Die Zusammenstellungen lassen sich direkt in sozialen Netzwerken teilen.

Der Rückblick ist für berechtigte Nutzer in der Amazon Music App auffindbar. Wer die Bibliothek öffnet und nach Delivered 2025 sucht, erhält Zugang zu den persönlichen Ergebnissen. Zusätzlich bietet Amazon Music Jahreslisten mit häufig gehörten Songs und Podcasts sowie Einordnungen zu bevorzugten Genres. Die Rückblicke stehen in mehreren Ländern bereit, darunter Deutschland, die USA und zahlreiche weitere Regionen.

Replay 2025 bei Apple Music

Apple Music ergänzt den Jahresabschluss ebenfalls um eine umfassende Auswertung. Replay 2025 zeigt, welche Alben, Songs und Künstler im globalen Vergleich besonders häufig gestreamt wurden. Dazu gehören der Jahreserfolg von Morgan Wallens Album „I’m The Problem“, der Song „APT.“ von Rosé und Bruno Mars sowie Drake als meistgehörter Artist der Plattform. Nutzer können darüber hinaus ihre persönliche Replay Übersicht abrufen und einsehen, welche Inhalte das eigene Hörjahr bestimmt haben.

Replay 2025 setzt auf eine klar strukturierte Darstellung, die das individuelle Nutzungsverhalten zusammenfasst und um globale Trends ergänzt. Dadurch entsteht ein Gesamtbild über persönliche Vorlieben und die weltweit meistgehörten Songs des Jahres, die Apple Music auch in dieser Top-100-Playlist zusammengefasst hat. Weitere Playlisten zum Ausklang des laufenden Jahres sind auf der Startseite von Amazon Music verfügbar.

