0180er-Rufnummern: Festnetz- und Mobilpreise werden vereinheitlicht

Die Bundesnetzagentur würde damit erstmals Gebrauch von den neuen Regelungsbefugnissen machen, die in der jüngsten Fassung des geänderten Telekommunikationsgesetzes formuliert sind. Auch dieses wird Anfang Dezember 2021 in Kraft treten.

Mit den einheitlichen Preisen soll es, vorausgesetzt in den kommenden Monaten laufen keine gewichtigen Einwände mehr auf, bereits vor dem Jahreswechsel losgehen. Wie die Bundesnetzagentur angibt, wird aktuell erwogen, die preise in Festnetz und Mobilfunk mit Wirkung zum 1. Dezember 2021 festzulegen.

Insert

You are going to send email to