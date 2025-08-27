IKEA Timmerflotte: Neuer Sensor und erweiterter Matter-Support

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA baut sein Smart-Home-Angebot weiter aus. Neben einem neuen Sensor zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit hat das Unternehmen die Steuerzentrale DIRIGERA mit erweiterten Funktionen ausgestattet. Nutzer können damit künftig nicht nur IKEA-Produkte, sondern auch Geräte anderer Hersteller direkt in das hauseigene System einbinden.

Neuer Sensor: IKEA Timmerflotte

Auf Fotos, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, ist ein bisher unveröffentlichter Sensor mit dem Namen IKEA Timmerflotte zu sehen. Das Gerät verfügt über ein kleines LED-Display, das Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigt. Die Stromversorgung erfolgt über zwei AAA-Batterien. Anwender sollen die Anzeige zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten können. Auffällig ist zudem ein Druckschalter im Gehäuse, über den sich möglicherweise die Anzeige zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit wechseln lässt.

Der Sensor wird voraussichtlich Teil der neuen Produktlinie sein, die IKEA für Anfang 2026 angekündigt hat. Insgesamt sollen mehr als 20 Geräte auf den Markt kommen, die auf den Funkstandard Thread setzen und über das Matter-Protokoll in gängige Smart-Home-Systeme eingebunden werden können.

IKEA betont, dass die künftigen Produkte trotz des Wechsels von Zigbee auf Matter und Thread preislich im bekannten Rahmen bleiben sollen. Auch eine vereinfachte Nutzung ohne zusätzliche App ist vorgesehen. Nutzer können die Geräte direkt in Plattformen wie Apple Home, Google Home, Amazon Alexa oder Samsung SmartThings einbinden.

DIRIGERA wird zum Matter-Controller

Parallel zur neuen Hardware hat IKEA die Software des DIRIGERA-Hubs aktualisiert. Mit der Version 2.805.6 steht eine Beta-Funktion bereit, die den Hub zu einem vollständigen Matter-Controller macht. Bislang war er nur als Bridge nutzbar, um IKEA-Geräte in andere Systeme einzuspeisen. Künftig können auch Produkte anderer Anbieter direkt im IKEA-System verwaltet werden. Voraussetzung ist die jeweils aktuelle Version der IKEA-Home-App, die seit dem 26. August 2025 in Version 1.53 verfügbar ist.

Der DIRIGERA Hub unterstützt jetzt Matter! Du kannst nun also alle Matter-kompatiblen Geräte damit steuern – egal, ob diese von IKEA oder von einem anderen Hersteller sind. Damit bieten wir ein noch nahtloseres Smart Home-Erlebnis. Den Matter-Support (Beta) kannst du in der Testzentrale aktivieren.

Matter ist ein herstellerübergreifender Standard, der die Kompatibilität zwischen verschiedenen Smart-Home-Produkten sicherstellen soll. Der DIRIGERA-Hub fungiert dabei auch als sogenannter Border Router für Thread-Geräte. Damit wird die Integration neuer Leuchten, Sensoren oder Steckdosen vereinfacht. ifun.de berichtete: