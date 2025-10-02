3-in-1-Reiseladegerät und Wandnetzteil zum Aktionspreis

Der Anbieter Lululook macht uns auf zwei kurzzeitige Sonderaktionen aufmerksam, die insbesondere auch auf Menschen zielen, die ihre Apple-Geräte öfter mal unterwegs laden müssen. Im Angebot sind ein 3-in-1-Reiseladegerät mit MagSafe-Unterstützung sowie ein mit vier Anschlüssen ausgestattetes Netzteil mit 100 Watt.

Kombi-Ladegerät auch für unterwegs

Das 3-in-1-Ladegerät mit MagSafe-Unterstützung ist vorübergehend ab 32,49 Euro erhältlich. Achtet hier auf die ausgewählte Farbe. In Schwarz oder Grau muss man 34,99 Euro bezahlen. Der Rabatt lässt sich jeweils durch einen Aktionscoupon zum Anklicken aktivieren, als regulärer Preis werden 64,99 Euro genannt.

Die Dreifach-Ladestation unterstützt den Qi2-Standard und damit das schnelle Laden von Smartphones mit bis zu 15 Watt. Das iPhone lässt sich dabei magnetisch an dem aufklappbaren Ständer befestigen und auch im Querformat, und damit dem Standby-Modus von iOS verwenden.

Ergänzend steht eine Ladefläche für die AirPods sowie ein ausklappbarer Ladepuck für die Apple Watch zur Verfügung. Das Ladegerät wird in einem robusten Reiseetui geliefert, das auch ein passendes Netzteil und Anschlusskabel enthält.

Wandnetzteil mit 100 Watt Leistung

Lululook bietet zudem gerade ein 100-Watt-Netzteil mit vier Anschlüssen deutlich im Preis gesenkt an. Auch hier findet sich ein Aktionscoupon auf der Produktseite bei Amazon, mit dessen Hilfe man einen Endpreis von 35,56 Euro aktivieren kann.

Die 100 Watt Gesamtleistung verteilen sich auf drei USB-C-Anschlüsse und einen Anschluss für USB-A. Zwei der USB-C-Ports liefern bis zu 100 Watt, der dritte kann maximal 20 Watt, und über USB-A werden bis zu 18 Watt geliefert.

Eine Besonderheit sind die im Lieferumfang enthaltenen Länderadapter. Damit lässt sich das Gerät auch auf Reisen in Länder wie die USA oder Großbritannien verwenden.

Wie immer bei solchen Sonderaktionen weisen wir darauf hin, dass die Anzahl der verfügbaren Geräte und auch die Laufzeit der Angebote begrenzt ist. Prüft also stets die für euch angezeigten Endpreise.