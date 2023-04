Zum „Tag der Erde“: Apple feuert aus allen Kanälen

Der Tag der Erde, der in diesem Jahr auf den kommenden Samstag fällt, sollte eigentlich dazu dienen, sich Gedanken über die Umwelt und den Einfluss des eigenen Konsumverhaltens auf diese zu machen.

Dies hat auch Apple getan und empfiehlt zum bevorstehenden „Tag der Erde“ einen bunten Blumenstrauß an Inhalten, die sich auf den hauseigenen Geräten und über die von Apple angebotenen Dienste konsumieren lassen.

Von Apple TV+ bis in den Apple Store

Abonnenten von Apple TV+ empfiehlt Cupertino etwa einen Blick in die seit wenigen Tagen verfügbare Serie „Janes tierische Abenteuer“ (im Original „Jane“) zu werfen, die in Teilen vom Wirken der britische Verhaltensforscherin und Naturschützerin Dr. Jane Goodall inspiriert ist.

Ebenfalls relevante im Katalog des Video-Streaming-Dienstes: Die Natur-Dokumentationen der Apple TV+-Serie „Giganten des Tierreichs“ (im Original „Big Beasts“).

Apple News, Apple Fitness, Apple Music

Für deutsche Anwender eher uninteressant ist die Sonderausgabe von Apple News. Das Nachrichten-Abo präsentiert spezielle kuratierte Natur- und Klima-Sammlungen zum „Tag der Erde“.

Auf Apple Music werden ab dem 21. April von der Natur inspirierte Inhalte bereitstehen. Unter anderem ein „Mixtape for Mother Earth“.

Beim Workout-Video-Dienst Apple Fitness+ wird der Naturfokus des 22. April von neuen, themenbezogene Meditation und Workouts flankiert.

Nutzer der Apple Watch können genau am Tag der Erde, also am 22. April, eine limitierte Auszeichnung erhalten, wenn ein 30-minütiges Training absolviert wird.

Alle Stores mit passenden Inhalten

In den Auslagen der Podcast-App, im Book Store der Bücher-Applikation und in der Karten-Applikation sollen thematisch passende Zusammenstellungen angeboten werden, die aus Anlass des „Tag der Erde“ auf verfügbare Inhalte mit Umwelt- und Naturbezug aufmerksam machen.

Und auch in Apples Filialgeschäften werden zum „Tag der Erde“ gesonderte Workshops angeboten, die den Schutz des Planeten in den Mittelpunkt der Veranstaltungen rücken – ein neues iPhone kann im Anschluss an die Session dann direkt im Ladebereich erworben werden.