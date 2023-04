Matter-Umstellung bei Eve: Der HomeKit-Code verfällt umgehend

Wer weder den Verlust des Einrichtungs-Codes noch den Matter-Wechsel fürchtet, der kann in Version 6 der Eve-App das Upgrade vorhandener Geräte jetzt direkt in den Einstellungen anstoßen und ist lediglich dazu aufgerufen 10 Minuten freie Zeit zu investieren.

Zudem ist die Rückkehr auf den HomeKit-Standard unmöglich. Sollte sich in fünf Jahren also herausstellen, dass Matter die Branche nicht im Sturm erobert hat, ist eine Integration aktualisierter Acessoires in reine HomeKitSetups nicht mehr möglich.

So verliert mit der Firmware-Aktualisierung etwa der auf den Geräten aufgeklebte HomeKit-Code seine Gültigkeit. Stattdessen spuckt die Eve-App einen neuen, digitalen Matter-Einrichtungscode aus, der gut aufbewahrt werden will, wenn das Gerät noch einmal neu eingerichtet werden soll.

