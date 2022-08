Mit Augenzwinkern: Webseite lässt euch das nächste iPhone gestalten

Wann genau wir die nächste iPhone-Generation zu Gesicht bekommen, wissen wir seit wenigen Minuten. Heute in zwei Wochen, am 7. September gegen 19:00 Uhr ist es soweit.

Und auch wie die voraussichtlich vier Varianten des iPhone 14 aussehen werden ist kein allzu großes Geheimnis mehr. Zwei kleine Geräte, zwei große Geräte, wohl zwei mit dem Namenszusatz „Pro“ und zwei ohne.

Ebenfalls sicher scheint, dass Apple das Kamera-Plateau auf der Geräterückseite erneut vergrößern könnte. Die Display-Aussparung auf der Gerätevorderseite könnte sich marginal verändern, dazu noch ein neue Farbe und eine Handvoll Software-Neuheiten, die dem iPhone 14 vorbehalten sind, obwohl diese eigentlich auch auf älteren Geräten eingesetzt werden könnten. Fertig ist das neue iPhone 2022.

„Design the Next iPhone“

Wer aus der jährlichen Routine ausbrechen und sich die Zeit bis zum Event mit der Gestaltung eines eher unkonventionellen iPhones vertreiben möchte, der schaut sich die Webseite „Design the Next iPhone“ an. Das nicht ganz ernst gemeinte Projekt von Neal Agarwal versorgt euch mit einem Komponenten-Baukasten und einem iPhone-Rohling, der sich frei im Raum rotieren und dabei beliebig bestücken lässt.

Den Rohling könnt ihr ganz nach Lust und Laune mit Tasten, Schaltern, Kameras, den Reifen des Mac Pro, einem Android-Logo oder auch einem iPod-Clickwheel versehen, sichten und letztlich auch präsentieren. Der Tim-Cook-Einzeiler „This isn’t just an upgrade, it’s a breakthrough“ inklusive.

Die Kirsche auf dem Kuchen: Wer möchte kann sich die eigene Kreation als dreidimensional animiertes Video ausgeben lassen und dieses dann in den selbst frequentierten sozialen Netzen teilen. „Design the Next iPhone“ ist ein augenzwinkerndes Online-Projekt, das hier auf euch wartet.