YouTube „Bild im Bild“ als Testoption für Premium-Nutzer

Das „Zwangsabo“ von YouTube Music in Verbindung mit dem Premium-Paket steht schon lange Zeit in der Kritik. Offenbar wäre ein großer Teil der YouTube-Nutzer durchaus dazu bereit, einen angemessenen Preis für die werbefreie Version zu bezahlen, ohne dabei mit an den Musikdienst der Google-Tochter gebunden zu sein.

Mit „Bild im Bild“ bietet YouTube Premium-Abonnenten die Möglichkeit, YouTube-Videos in einem im Vordergrund schwebenden Miniplayer abzuspielen, während sie gleichzeitig andere Apps nutzen. Dergleichen dürfte sich insbesondere bei längeren Videos als praktisch erweisen, die man nebenher mitlaufen lassen will. Bislang bietet YouTube eine vergleichbare Funktion schon für die Audiospur von Videos, beispielsweise lassen sich auf diese Weise Musikvideos hören, während man anderweitig auf dem iPhone beschäftigt ist.

Stattdessen kann nun wiederum ein Teil der Premium-Nutzer die neue Funktion über den Bereich „Neue Funktionen ausprobieren“ in den Einstellungen der App aktivieren. YouTube zufolge ist diese Testoption bis zum 31. Oktober verfügbar. Wir hoffen mal, dass die Funktion von November an dann tatsächlich für alle Nutzer bereitgestellt wird.

