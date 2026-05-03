Update-Versehen bestätigt „Vibe Coding“ in Apples Entwicklungsalltag

Ein Update der offiziellen Apple-Support-App hat einen ungewöhnlichen Einblick in interne Abläufe bei Apple ermöglicht. In der zum Mai-Wochenende freigegebenen Version 5.13 wurde kurzfristig eine Konfigurationsdatei mitgeliefert, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Es dauerte mehrere Stunden, bis Apple dann eine bereinigte Version nachreichte.

„Claude.md“-Datei vergessen

Bei der Datei handelt es sich um eine sogenannte „Claude.md“-Datei. Solche Dateien werden in der KI-gestützten Softwareentwicklung eingesetzt. Sie enthalten Anweisungen, mit denen Systeme wie Claude Code ihre Arbeit an vorhandenen Projektvorgaben ausrichten.

Programmierern dienen sie dazu, Regeln für Code-Struktur, verwendete Bibliotheken und interne Abläufe festzulegen. Die KI greift bei jeder neuen Sitzung auf diese Vorgaben zu und ergänzt sie durch eigene Erkenntnisse aus vorherigen Arbeitsschritten.

Entwickler können typische Prozesse als feste Befehle hinterlegen, etwa für Prüfungen von Code oder für Testläufe. Ergänzend lassen sich automatische Schritte definieren, die etwa nach jeder Änderung ausgeführt werden. Dazu zählen Formatierungen oder Prüfmechanismen, die Fehler frühzeitig erkennen sollen.

„Vibe Coding“ in Apples Entwicklungsalltag

Die versehentlich veröffentlichte Datei belegt, dass auch Apple solche Werkzeuge aktiv nutzt. Dabei werden Applikationen nicht mehr ausschließlich manuell geschrieben, sondern durch KI-Systeme auf Basis von Textvorgaben erzeugt und weiterentwickelt.

Dies ist nicht nur vor Apples ansonsten sehr zurückhaltender KI-Strategie interessant, sondern auch vor dem Hintergrund des kürzlichen Vorgehens gegen Vibe-Coding-Anwendungen im App Store.

Wie bereits berichtet, hatte Apple mehrere Updates von Vibe-Coding-Anwendungen blockiert, mit denen Anwender die KI zum Bau eigener Applikationen einsetzen konnten. Begründet wurde dies mit bestehenden Richtlinien, die die nachträgliche Veränderung im App Store freigegebener Anwendungen einschränken sollen. Einige Beobachter unterstellten Apple jedoch, sich aktiv gegen Vibe-Coding-Werkzeuge zu positionieren.

Zur Erinnerung: Mit Xcode 26.3 hatte Apple externe KI-Systeme wie Claude Code von Anthropic und Codex von OpenAI erstmals auch in die hauseigene Entwicklungsumgebung integriert.

Die schnelle Entfernung der Datei deutet jedenfalls darauf hin, dass Apple interne Einblicke vermeiden will, auch weil sie Rückschlüsse auf die eigene Softwareentwicklung und den praktischen Einsatz von KI-Systemen in Cupertino zulassen.