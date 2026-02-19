Liefer-Apps: Deutsche Welle beleuchtet neue Abhängigkeiten

Die Arbeitsbedingungen von Kurierfahrern dergroßen Liefer-Apps stehen schon seit Monaten in der Kritik. Nach einer ARD-Dokumentation über prekäre Beschäftigung bei Lieferando, Wolt und Uber Eats greift ein neuer Bericht der Deutsche Welle das Thema nun erneut auf.

Im Mittelpunkt des Beitrags stehen auch diesmal Studierende aus Indien, die mit großen Erwartungen nach Deutschland kommen und stattdessen in finanzielle Abhängigkeiten und unsichere Arbeitsverhältnisse geraten.

Hohe Erwartungen, hohe Schulden

Laut dem Bericht werben private Hochschulen und Vermittlungsagenturen in Indien gezielt mit günstiger Bildung und guten Jobchancen in Deutschland. Der Zugang zu diesen Hochschulen ist vergleichsweise einfach, die Gebühren sind jedoch hoch. Hinzu kommen steigende Mieten in Städten wie Berlin. Viele Studierende reisen bereits mit Krediten an und müssen zusätzlich ein sogenanntes Sperrkonto mit knapp 12.000 Euro nachweisen. Monatlich dürfen sie davon nur einen begrenzten Betrag abheben, der oft kaum für Studiengebühren und Lebenshaltungskosten reicht.

Um ihren Alltag zu finanzieren, suchen viele nach Nebenjobs. Da qualifizierte Stellen selten sind und die erlaubte Arbeitszeit begrenzt ist, landen viele im Liefergeschäft. Der Bericht der Deutschen Welle beschreibt, wie Subunternehmer Fahrer über informelle Kanäle wie WhatsApp anwerben, teilweise bar bezahlen und Arbeitsverträge umgehen. Die Folge sind lange Arbeitszeiten, unsichere Einkommen und kaum rechtlicher Schutz.

Subunternehmer und politische Reaktionen

Ähnlich wie in der ARD-Reportage wird auch hier die Rolle von Subunternehmern kritisch beleuchtet. Große Plattformen wie Lieferando, Uber Eats oder Wolt lagern einen Teil der Arbeit aus. Dadurch werden Verantwortlichkeiten verschoben und Kontrollen erschwert. Gewerkschaften und Arbeitsrechtler sprechen von systematischen Lücken bei Steuern und Sozialabgaben, die zulasten der Beschäftigten gehen.

Bereits in der Vergangenheit haben wir auf ifun.de auf Streiks und Proteste gegen diese Strukturen hingewiesen. Politisch wird inzwischen über strengere Regeln diskutiert. Auf EU-Ebene soll die Plattformarbeitsrichtlinie mehr Klarheit schaffen. Beispiele aus Spanien zeigen, dass eine verpflichtende Festanstellung von Kurierfahrern möglich ist, allerdings auch zu veränderten Arbeitsmodellen führt.