Zu groß zum Senden: Videon kann iPhone-Videos aufteilen

Die Videoschnitt-Applikation Videon hat auf unseren Geräten seit einigen Jahren den Platz inne, den Apple eigentlich mit iMovie besetzen wollte. Videon ist unser Schweizer Taschenmesser um Videos zu schneiden, zusammenzuführen, zu editieren und zu bearbeiten.

Die App ist schnell verstanden, bietet massig Video-Werkzeuge zur Manipulation eigener Aufnahmen an und sichert vorgenommene Änderungen erst nach expliziter Aufforderung durch den Anwender im Foto-Archiv.

Zu große Videos will iMessage nicht senden

Wir nutzen Videon auch, wenn kurze Aufnahme per Nachricht oder E-Mail verschickt werden sollen, das Ursprungsvideo aber zu groß für eine einzelne iMessage-Nachricht ist. Drei kleine Handgriffe, die wir hier zur Wissensauslagerung kurz verschriftlichen wollen.

Davor jedoch ein kurzer Warn-Hinweis für Nutzer die Videon noch nicht auf ihrem iPhone haben: Die App wurde schon seit 2017 nicht mehr aktualisiert, ist nicht ordentlich an die Displaygrößen aktueller iPhone-Modelle angepasst und sehnt sich nach einem Wartungsupdate. Allerdings ist uns eine ähnlich praktische Applikation bislang noch nicht über den Weg gelaufen. Filma arbeitet nur auf dem iPad. LumaFusion ist zu überladen und Apples Clips zu… naja, speziell.

Also zurück zu Videon: Befindet ihr euch hier in der Schnitt- und nicht in der Aufnahme-Ansicht, könnt ihr mit einem Druck auf das Plus-Symbol oben links im Bild ein beliebiges Video aus dem Foto-Archiv zur Bearbeitung importieren.

Im nächsten Schritt wählt ihr das Scheren-Symbol in der Menüleiste und anschließend die eingeblendete Option „Aufteilen“. Mit Hilfe des nun sichtbaren Scrubbers oben im Bild und dem darüber eingeblendetem Plus-Symbol könnt ihr das aktuelle Video an beliebig vielen Stellen um Schnittmarken ergänzen, an denen der Clip anschließend aufgeteilt wird.

Bestätigt eure Auswahl mit dem Häkchen und wählt, ob das original behalten oder gelöscht werden soll. Nach dem Aufteilen zeigt euch die Videon-App nun die Clips an, die aus eurem Video erstellt wurden. Diese können nun einzeln im Foto-Archiv gespeichert werden und lassen sich anschließend einfach in mehreren Nachrichten versenden.

Wir nehmen Videoschnitt-Empfehlungen entgegen

Kennt ihr einen guten Kandidaten, der über einen ähnlichen Funktionsumfang wie Videon verfügt, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wir sind auf der Suche. Was genau die App mindestens können sollte, zeigen euch die Untermenüs der Videon-App

Die vielen Untermenüs von Videon