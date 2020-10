iPhone 12 Pro: Die neue Kamera in der Detail-Aufnahme

Wie in jedem Jahr (seit dem Verkaufsstart des iPhone 6) hat sich der Fotograf Austin Mann auch 2020 wieder mit Apples Kamera-Architektur in den neuen iPhone-Modellen auseinandergesetzt.

Während sich Mann mit seinem Test der iPhone 11 Pro-Kamera zuletzt aus China meldete, grüßt der Fotograf in diesem Jahr aus dem Nordwesten der Vereinigten Staaten, genauer gesagt: Vom Glacier National Park in Montana. Von hier liefert der Foto-Enthusiast jetzt seine Bestandsaufnahme der iPhone 12 Pro-Kamera ab.

Wir legen euch den Besuch der Kamera-Besprechung schon allein wegen der Beispiel-Aufnahmen ans Herz. Abermals sind die kleinen Auffälligkeiten des neuen Kamera-Moduls, die Mann in seinem begleitenden Text notiert hat, nicht nur lesens- sondern auch sehenswert.

For the first time in several generations, we got an upgraded Wide (26 mm) lens this year (now f/1.6 instead of f/1.8). This means the lens hardware will perform slightly better in low light, and it’s also a 7-element lens, which Apple claims offers better edge-to-edge sharpness.

Hier bewertet Mann das Kamera-Modul des iPhone 12 Pro im Vergleich mit der Vorgänger-Generation als „slightly stronger“ und erinnert daran, dass das iPhone 12 Pro sich vor allem auf das von Apple angekündigte, bessere Software-Handling verlassen muss. Von Hardware-Verbesserungen wird vor allem das iPhone 12 Pro Max profitieren, dass Mann in seinem Bericht noch nicht berücksichtigt

Entsprechend vergnügt sich Mann mit dem Nachtmodus beim Knipsen mit dem Ultra Wide-Objektiv, dem LiDAR-Autofocus und den neuen Software-Funktionen.

The LiDAR worked great here — I realized later I never once messed with the focus it was just locked in on her face the whole time. Also, creating an accurate depth map around the furry hood seems like it would be really complex, but the iPhone 12 Pro did a great job.