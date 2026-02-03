Zwei empfehlenswerte iPhone-Apps aus einer Hand
Zettel 3.0 und Zeitgeist 1.0: Einfache Strukturen, lokale Inhalte
Sowohl die neue Version von Zettel als auch die frisch erschienene App Zeitgeist des selben Entwicklers setzen auf klare Strukturen, überschaubare Funktionen und eine enge Anbindung an Apples Systemdienste.
Die neue Zeitgeist-App gefällt uns ausgesprochen gut
Beide Anwendungen verzichten auf Nutzerkonten, Feeds oder Interaktionsmechaniken und verstehen sich als Werkzeuge für private Notizen und persönliche Erinnerungen. Zwei klare Empfehlungen.
Zettel 3.0 baut Markdown-Konzept weiter aus
Mit Version 3.0 erhält die Notiz-App Zettel mehrere funktionale und visuelle Ergänzungen, ohne ihr Grundprinzip zu verändern. Jede Notiz wird weiterhin als einzelne Markdown-Datei im iCloud Drive gespeichert. Dadurch liegen Inhalte nicht in einer abgeschotteten Datenbank, sondern als reguläre Dateien vor, die auch über die Dateien-App oder andere Editoren zugänglich sind.
Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, eigene Hintergründe festzulegen. Nutzer können Bilder oder ruhige Video-Loops als Hintergrund verwenden und diese über separate Einstellungen anpassen. Dazu gehören unter anderem Abdunkelung, sanfte Übergänge bei Endlosschleifen sowie eine Lautstärkeregelung bei Videohintergründen.
Auch die Suche wurde überarbeitet. Eine einklappbare Suchleiste erleichtert das Durchsuchen größerer Zettelsammlungen und tritt optisch stärker in den Hintergrund, wenn sie nicht benötigt wird. Zettel bleibt damit eine bewusst schlanke Notizlösung, die auf Anpassbarkeit setzt, ohne zusätzliche Komplexität einzuführen.
Entwickler: Alexander Moritz Weichart
Zeitgeist – ruhige Leinwand für private Momente
Mit Zeitgeist veröffentlicht derselbe Entwickler eine neue Gratis-App, die sich thematisch von klassischen Notizlösungen löst. Statt Textdateien steht hier ein vertikales 9:16-Format im Mittelpunkt, das sich für kurze visuelle Geschichten eignet. Nutzer können Texte, Fotos, GIFs oder Sprachaufnahmen kombinieren und bei Bedarf auch Standortinformationen ergänzen.
Sprachmemos lassen sich direkt aufnehmen und werden, sofern verfügbar, automatisch transkribiert. Die Inhalte werden über iCloud synchronisiert und können bei Bedarf lokal ausgelagert werden, um Speicherplatz zu sparen. Eine Raster- und Kartenansicht hilft beim Durchsuchen älterer Einträge. Exportfunktionen erlauben das Sichern als Bild, Video oder Text.
Zeitgeist verzichtet vollständig auf öffentliche Feeds oder soziale Funktionen und versteht sich als privates Archiv für flüchtige Momente.
Entwickler: Alexander Moritz Weichart
vielen Dank für die Hinweise.
Die Apps lesen sich super, vor allem, weil ich grad die Nutzung von icloud-Funktionen am PC lieben gelernt hab.
Kalender und KOntakte synche ich in Thunderbird bzw. Betterbird.
Mir fehlt noch die Möglichkeit, die icloud-Notizen am PC vernünftig einsehen zu können – ohne jedes mal auf icloud.com gehen zu müssen.
Hat da jemand ggf. eine Idee?
Hier werden drei Möglichkeiten beschrieben, wie man es machen könnte.
https://de.windows.day/?p=6709
Die Methode zwei erachte ich als beste Variante für mich – wenn es nicht irgendwie noch einfacher geht.
Die icloud-App für PC bietet anscheinend keinen Notizen-Sync mit Windows..
Der einfachste Weg:
Kauf einen Mac…
Sonst kannte ich auch nur den Weg über iCloud.com.
Alles von Drittanbietern ist recht anfällig für Änderungen, die Apple an den Schnittstellen vornimmt und kann dann von heute auf morgen nicht mehr funktionieren.
Gibt es iTunes für Windows nicht mehr? Das konnte das alles synchronisieren. Habe kein Windows mehr, von daher „altes Wissen „
nope, nur noch dieses Tool „apple geräte“, das macht aber nix mit Notizen – die Frage ist ja dann auch, wohin diese gesynct werden würden..
mir mir werden / wurden „Zettel“ übrigens standardmäßig auf dem iphone lokal gespeichert.
Die autom. Speicherung in der cloud muss man erst einstellen bzw. das Verzeichnis ändern, in dem die Zettel gespeichert werden sollen.
Nur, falls sich jemand wundert, wieso nichts in der cloud ankommt..
Update: damit verschwinden anscheinend die bereits vorhandenen Zettel in anderen Verzeichnissen in der Übersicht innerhalb der App. Also vorsicht beim Verzeichnis-Ändern (!)
noch ein Nachtrag:
Andersherum funtionieren die Zettel leider nicht:
Habe grad im selben Vrz. bei aktiviertem Cloud-Sync am PC eine .md-Datei erstellt. Diese wird mir nicht in der Zettel-App angezeigt. Schade, sonst hätte man schnell die am PC geschriebenen Notizen an’s Handy übertragen können.
Das funktioniert moin Obsidian (Win, macOS, iOS) problemlos!! Anschauen, es lohnt sich ;-)
Zettel erfordert mind. iOS 26.0.
Doof, das.
Hoffentlich hat der Entwickler von Zeitgeist, kein Verbrechen im Schnee aufgenommen ;-)
Hallo,
eine vielleicht dumme Frage von mir… aber wie bekomme ich denn in „Zettel“ den Hinweis auf die neuen Features weg und kann eigene Notizen anlegen?
Sorry, stehe da gerade etwas auf dem Schlauch