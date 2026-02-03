Zettel 3.0 und Zeitgeist 1.0: Einfache Strukturen, lokale Inhalte

Sowohl die neue Version von Zettel als auch die frisch erschienene App Zeitgeist des selben Entwicklers setzen auf klare Strukturen, überschaubare Funktionen und eine enge Anbindung an Apples Systemdienste.

Die neue Zeitgeist-App gefällt uns ausgesprochen gut

Beide Anwendungen verzichten auf Nutzerkonten, Feeds oder Interaktionsmechaniken und verstehen sich als Werkzeuge für private Notizen und persönliche Erinnerungen. Zwei klare Empfehlungen.

Zettel 3.0 baut Markdown-Konzept weiter aus

Mit Version 3.0 erhält die Notiz-App Zettel mehrere funktionale und visuelle Ergänzungen, ohne ihr Grundprinzip zu verändern. Jede Notiz wird weiterhin als einzelne Markdown-Datei im iCloud Drive gespeichert. Dadurch liegen Inhalte nicht in einer abgeschotteten Datenbank, sondern als reguläre Dateien vor, die auch über die Dateien-App oder andere Editoren zugänglich sind.

Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, eigene Hintergründe festzulegen. Nutzer können Bilder oder ruhige Video-Loops als Hintergrund verwenden und diese über separate Einstellungen anpassen. Dazu gehören unter anderem Abdunkelung, sanfte Übergänge bei Endlosschleifen sowie eine Lautstärkeregelung bei Videohintergründen.

Auch die Suche wurde überarbeitet. Eine einklappbare Suchleiste erleichtert das Durchsuchen größerer Zettelsammlungen und tritt optisch stärker in den Hintergrund, wenn sie nicht benötigt wird. Zettel bleibt damit eine bewusst schlanke Notizlösung, die auf Anpassbarkeit setzt, ohne zusätzliche Komplexität einzuführen.

Zeitgeist – ruhige Leinwand für private Momente

Mit Zeitgeist veröffentlicht derselbe Entwickler eine neue Gratis-App, die sich thematisch von klassischen Notizlösungen löst. Statt Textdateien steht hier ein vertikales 9:16-Format im Mittelpunkt, das sich für kurze visuelle Geschichten eignet. Nutzer können Texte, Fotos, GIFs oder Sprachaufnahmen kombinieren und bei Bedarf auch Standortinformationen ergänzen.

Sprachmemos lassen sich direkt aufnehmen und werden, sofern verfügbar, automatisch transkribiert. Die Inhalte werden über iCloud synchronisiert und können bei Bedarf lokal ausgelagert werden, um Speicherplatz zu sparen. Eine Raster- und Kartenansicht hilft beim Durchsuchen älterer Einträge. Exportfunktionen erlauben das Sichern als Bild, Video oder Text.

Zeitgeist verzichtet vollständig auf öffentliche Feeds oder soziale Funktionen und versteht sich als privates Archiv für flüchtige Momente.