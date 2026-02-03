Tim Cook über den KI-Fahrplan mit Google und den Blick nach vorn

Apple hat nach der Vorlage seiner Quartalszahlen für das erste Geschäftsquartal 2026 mit Analysten und Investoren über die Lage des Unternehmens gesprochen. Apple-CEO Tim Cook nutzte den sogenannten Earnings Call, um über Apples KI-Pläne, Lieferkettenfragen und die Entwicklung des Servicegeschäftes zu sprechen.

KI-Kooperation mit Google Gemini

Cook unterstrich erneut, dass Apple mit Google zusammenarbeitet, um die nächste Generation der Apple Foundation Models zu entwickeln. Diese Modelle sollen künftige Funktionen von Apple Intelligence antreiben. Konkret nannte Cook eine personalisierte Version von Siri, die noch in diesem Jahr kommen soll. Er beschreibt die Zusammenarbeit als gemeinsamen Ansatz, bei dem Apple parallel weiter an eigenen KI Bausteinen arbeitet. Details zur finanziellen Ausgestaltung wollte Cook nicht nennen.

„Building on our efforts in the AI space, we are also collaborating with Google to develop the next generation of Apple Foundation Models.“

Zugleich unterstrich er den bekannten Kurs bei Datenschutz und Architektur. KI Funktionen sollen sowohl auf dem Gerät als auch über Apples Private Cloud Compute laufen. Beides sei wichtig, nicht entweder oder, und solle Apples Ansatz gegenüber anderen Anbietern abgrenzen.

„We see both being important, the on-device and the Private Cloud Compute.“

Auf Fragen, ob die KI direkt zu zusätzlichen Erlösen führen könnte, reagierte Cook zurückhaltend. Er argumentierte vor allem mit dem Nutzen intelligenter Systeme und ließ die Monetarisierung offen.

„It creates great value, and that opens up a range of opportunities across our products and services.“

Nachfrage, Engpässe und Innovationen

Cooks Ton setzte klar auf Rückenwind durch das iPhone. Er verwies auf starkes Wachstum und auf Rekorde in mehreren Regionen, darunter auch in China.

„The demand for iPhone was simply staggering.“

In der Fragerunde erklärte Cook allerdings, dass Apple mit sehr schlanken Lagerbeständen aus dem Dezemberquartal gekommen sei und nun in einer Art Aufholjagd stecke. Die aktuellen Einschränkungen führt er auf Kapazitäten bei fortschrittlichen Fertigungsprozessen zurück, konkret auf die modernsten Chip Nodes, die für die neuesten SoCs genutzt werden. Ein Datum, wann sich Angebot und Nachfrage wieder ausgleichen, wollte er nicht nennen.

„We are currently constrained, and at this point it’s difficult to predict when supply and demand will balance.“

Als weitere Punkte blieben kleinere Signale hängen. Cook hob das Überschreiten von 2,5 Milliarden aktiven Geräten hervor und sprach von hoher Nutzung von Apple Intelligence auf dafür freigeschalteten iPhones.

„We have a new record for our installed base, with more than 2.5 billion active devices.“

Im Servicebereich betonte er das Wachstum von Apple TV+, kündigte eine vierte Staffel von Ted Lasso für den Sommer an und stellte für die USA ein umfassendes Formel-1-Angebot über Apple TV in Aussicht.

Zum Abschluss machte Cook deutlich, dass Apple das kommende Jahr als Phase sieht, in der neue Produkt und Software Funktionen in schneller Folge geliefert werden sollen.