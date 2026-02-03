Nachfrage, Engpässe und Innovationen
Tim Cook über den KI-Fahrplan mit Google und den Blick nach vorn
Apple hat nach der Vorlage seiner Quartalszahlen für das erste Geschäftsquartal 2026 mit Analysten und Investoren über die Lage des Unternehmens gesprochen. Apple-CEO Tim Cook nutzte den sogenannten Earnings Call, um über Apples KI-Pläne, Lieferkettenfragen und die Entwicklung des Servicegeschäftes zu sprechen.
KI-Kooperation mit Google Gemini
Cook unterstrich erneut, dass Apple mit Google zusammenarbeitet, um die nächste Generation der Apple Foundation Models zu entwickeln. Diese Modelle sollen künftige Funktionen von Apple Intelligence antreiben. Konkret nannte Cook eine personalisierte Version von Siri, die noch in diesem Jahr kommen soll. Er beschreibt die Zusammenarbeit als gemeinsamen Ansatz, bei dem Apple parallel weiter an eigenen KI Bausteinen arbeitet. Details zur finanziellen Ausgestaltung wollte Cook nicht nennen.
„Building on our efforts in the AI space, we are also collaborating with Google to develop the next generation of Apple Foundation Models.“
Zugleich unterstrich er den bekannten Kurs bei Datenschutz und Architektur. KI Funktionen sollen sowohl auf dem Gerät als auch über Apples Private Cloud Compute laufen. Beides sei wichtig, nicht entweder oder, und solle Apples Ansatz gegenüber anderen Anbietern abgrenzen.
„We see both being important, the on-device and the Private Cloud Compute.“
Auf Fragen, ob die KI direkt zu zusätzlichen Erlösen führen könnte, reagierte Cook zurückhaltend. Er argumentierte vor allem mit dem Nutzen intelligenter Systeme und ließ die Monetarisierung offen.
„It creates great value, and that opens up a range of opportunities across our products and services.“
Cooks Ton setzte klar auf Rückenwind durch das iPhone. Er verwies auf starkes Wachstum und auf Rekorde in mehreren Regionen, darunter auch in China.
„The demand for iPhone was simply staggering.“
In der Fragerunde erklärte Cook allerdings, dass Apple mit sehr schlanken Lagerbeständen aus dem Dezemberquartal gekommen sei und nun in einer Art Aufholjagd stecke. Die aktuellen Einschränkungen führt er auf Kapazitäten bei fortschrittlichen Fertigungsprozessen zurück, konkret auf die modernsten Chip Nodes, die für die neuesten SoCs genutzt werden. Ein Datum, wann sich Angebot und Nachfrage wieder ausgleichen, wollte er nicht nennen.
„We are currently constrained, and at this point it’s difficult to predict when supply and demand will balance.“
Als weitere Punkte blieben kleinere Signale hängen. Cook hob das Überschreiten von 2,5 Milliarden aktiven Geräten hervor und sprach von hoher Nutzung von Apple Intelligence auf dafür freigeschalteten iPhones.
„We have a new record for our installed base, with more than 2.5 billion active devices.“
Im Servicebereich betonte er das Wachstum von Apple TV+, kündigte eine vierte Staffel von Ted Lasso für den Sommer an und stellte für die USA ein umfassendes Formel-1-Angebot über Apple TV in Aussicht.
Zum Abschluss machte Cook deutlich, dass Apple das kommende Jahr als Phase sieht, in der neue Produkt und Software Funktionen in schneller Folge geliefert werden sollen.
„We’re excited for all the opportunities we’ll have in the year ahead to deliver innovations that have never been seen before.“
Apple ist halt ein Hardwarehersteller, nicht mehr, aber auch nicht weniger
Deshalb haben sie auch nur ein komplettes iOS und macOS entwickelt welches kein anderer Anbieter hat und ein Super System ist
Da hast du recht, aber das ist halt Vergangenheit. Heute machen andere die Musik.
Früher hatten die sogar ein Server OS. Heute ist die Software bei Apple eher das limitierende. Es gibt iPads mit M5 Prozessor, aber die Software ist eher ein Handybetriebssystem.
darum kann ich auch mit mein alten iPad Pro mit M1 alles machen, was das BS aktuell hergibt.
Glaube die machen auch bisschen Software.
:-D, aber nur ein bisschen.
Ja „machen“ sie aber von „können“ entfernen sie sich leider von Jahr zu Jahr immer mehr. Daher würde ich sagen sie bemühen sich.
Juhu, noch ne Staffel Ted Lasso :-)
Freue mich auch Mega!
Ich freue mich auch darauf!
Jaja. Personalisierte Siri.. erstmal nur in den usa.
Ich würde es nützlich finden, wenn Siri in der Lage wäre, Termine z. B. beim Arzt zu buchen oder einen Tisch im Restaurant bestellen könnte oder mir Bescheid sagt, wenn eine Lieferung von DHL etc. ankommt, ich früher los muss zur Arbeit/zum Termin, weil ÖPNV verspätet ist oder es einen Stau gibt etc.
Nur mal ein paar Beispiele, es gibt sicher noch viel mehr, was Siri nützliches aktiv tun könnte, um im Alltag Dinge zu erledigen oder Siri aktiv mit einem interagiert.
Natürlich alles immer optional und individuell.
Wir konnten wir früher nur alle leben ohne den Kram ;-)))
@Mik11
die Welt entwickelt sich weiter und wird komplexer ;-))
mich nervt es schon in der Warteschleife zu hängen oder mehrfach anzurufen, weil besetzt etc. wenn Siri das regeln kann, um so besser \_( ツ)_/
Du alter Träumer. Ich wäre schon zufrieden wenn Siri mir einfach nur antwortet und nicht auf eine Websuche verweist.
@paulaner
ja man wird doch noch träumen und hoffen dürfen ;-))
glaub Google hatte doch schon mal, so eine Demo, wo der Google-Assistent, bei einem Friseur und in einem Restaurant angerufen und einen Termin vereinbart hatte oder hab ich das „geträumt“? :-))
https://www.ifun.de/google-assistant-bucht-termine-und-fuehrt-unterhaltungen-121988/
Derzeit spreche ich Apple jede Kompetenz für Hardware und Software ab. Sie verschlafen einfach alles und mit Emojis kann man auch keinen Blumentopf gewinnen. Die AI Integration hat Apple gewaltig verk*****! Aber Apple lernt halt nicht aus den eigenen Fehlern, auch weil es ihnen wirtschaftlich einfach (noch) zu gut geht. Die Abhängigkeit von Google werden entweder mit unseren Daten bezahlt oder wird auf lange Sicht Apple hart binden.
Google zahlt zum Glück ja innerlich Milliarden, damit sie in der Suche voreingestellt wird.
A.I. Vorreiter sein & diese Versessenheit mit Emojis der basherboys wird mie nie jemand schlüssig erklären können. (googelt mal wer Emojis entwickelt & freigibt) Apple hat nicht umsonst Rekordgewinne durch Services erzielt, das gelingt nicht durch reine Hardware. Was manche hier noch verstehen sollten: Die Mischung aus füreinander gemachte Hard- & Software ist key. Das müssen andere erst einmal nachmachen.