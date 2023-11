Zens Wireless Charger: Teure Ladestationen mit Standby-Support

Der niederländische Hersteller Zens bietet seine Multi-Ladestationen jetzt auch offline über die Apple-Ladengeschäfte an. Über seinen Onlineshop vertreibt Apple das Zubehör schon seit einiger Zeit und verleiht den Artikeln mit dem Hinweis „Nur bei Apple“ – wenn man so will – ein kleines Qualitätssiegel.

Die Ladegeräte von Zens sind allerdings nicht nur ein wenig ausgefallen, sondern auch keineswegs günstig. Neue Attraktivität gewinnt ein Teil der Modelle allerdings durch die Tatsache, dass sich ein auf dem integrierten MagSafe-Sockel platziertes iPhone auch im Querformat verwenden lässt und damit der neue Standby-Modus von iOS 17 unterstützt wird.

Ladezentrale für 4 Apple-Geräte

Aktuelles Flaggschiff von Zens ist der 4-in-1 Modular Wireless Charger, über den sich zum Preis von 210 Euro neben dem iPhone auch ein iPad, eine Apple Watch und die AirPods laden lassen. Das „Modular“ im Produktnamen bezieht sich auf die seitlich angesetzte Ladestation für die Apple Watch, die sich quasi bei Bedarf magnetisch mit der Hauptbasis verbinden lässt und ihre Stromversorgung ebenfalls über das Haupt-Netzteil erhält.

Wird die Apple-Watch-Erweiterung nicht benötigt, kann man auch zum 3-in-1 Modular Wireless Charger des Herstellers greifen. Hierbei handelt es sich um die gleiche, für das Laden von iPhone, iPad und AirPods ausgelegte Basisstation, die dann etwas günstiger für 180 Euro angeboten wird.

Strom für iPad und MacBook Air

Unabhängig davon ist der für 90 Euro erhältliche 60W iPad/MacBook Air Charging Stand von Zens zu betrachten. Dieser Ladeständer ist ausschließlich für die Verwendung mit einem iPad oder einem MacBook Air konzipiert. Die Geräte werden dabei mit bis zu 60 Watt Ladeleistung versorgt und ein iPad kann auch während des Ladevorgangs im Querformat verwendet werden.

Alle drei Ladestationen von Zens kommen mit den passenden Netzteilen und haben jeweils auch ein geflochtenes Kabel von USB-C auf USB-C im Lieferumfang.