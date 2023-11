Santander unterstützt jetzt Apple Pay in Deutschland

Eine schier endlose Geschichte hat ihr Ende gefunden. Die Santander-Bank bietet ihren Kunden jetzt die Möglichkeit, online oder vor Ort kontaktlos mit Apple Pay zu bezahlen. Erstmals angekündigt wurde die Apple-Pay-Unterstützung durch Santander bereits vor fünf Jahren.

Im Vorfeld des Deutschland-Starts von Apple Pay ließ 2018 auch die Santander-Bank verlauten, dass sie ihren Kunden in Deutschland die Möglichkeit zur Bezahlung mit Apple Pay anbieten wird. Auch die Tatsache, dass Santander dann wider Erwarten nicht unter den ersten Apple-Pay-Partnern in Deutschland war, hat die Bank nicht von diesem Kurs abgebracht. Auf unsere Anfrage hin hieß es damals, dass man noch dabei sei, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um Apple Pay im Rahmen des offiziellen Starts in Deutschland einführen zu können.

Debit- und Kreditkarten unterstützt

Satte fünf Jahre später ist es jetzt tatsächlich soweit und Santander wird als neuer Partner von Apple Pay gelistet. Ganz ohne Komplikationen scheint die Einführung aber auch jetzt nicht gelaufen zu sein. Eigentlich sollte die Möglichkeit zum Einbinden der Santander-Karten in die iPhone-Wallet wie bei Apple-Pay-Neuzugängen üblich ab Dienstagvormittag bereitstehen, doch ein Teil der Nutzer musste deutlich länger warten, bis die Option zum Hinzufügen der Santander-Karte auf ihren Apple-Geräten verfügbar war.

Santander bietet seinen Kunden in Deutschland die Möglichkeit, eine Debit- oder Kreditkarte von Visa für Apple Pay zu hinterlegen. Voraussetzung ist ein Konto bei der Bank, über das sich die kompatiblen Bezahlkarten beziehen lassen. Zudem wird ein Zugang zum Online-Banking von Santander benötigt.

Eine Übersicht der in Deutschland mit Apple Pay kompatiblen Banken und Finanzeinrichtungen findet ihr hier bei Apple. Momentan umfasst diese Liste 92 Einträge, Apple hinkt mit den Aktualisierungen allerdings immer ein Stück weit hinterher, so fehlt darauf derzeit noch die Zeile mit Santander.