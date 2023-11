„Notruf SOS über Satellit“ für iPhone-14-Besitzer ein weiteres Jahr kostenlos

In wenigen Wochen ist es ein Jahr her, seit Apple die Funktion „Notruf SOS über Satellit“ in Deutschland eingeführt hat. Damals schon haben wir uns gefragt, wie Apple im Anschluss an die ursprünglich angekündigte zweijährige kostenlose Phase weiter verfahren wird. Es wäre sicher nicht im Sinne Apples, wenn die Streichung des Gratisangebots dazu führt, dass Personen in einer Notlage keine Hilfe rufen können.

Apple schiebt diesen Konflikt jetzt erstmal auf und hat die Möglichkeit zur kostenlosen Nutzung von „Notruf SOS über Satellit“ für Besitzer eines iPhone 14 um ein weiteres Jahr verlängert. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch das Kleingedruckte: Die Verlängerung gilt nämlich nur für alle iPhone-14-Modelle, die ihr Gerät bis heute Mittag um 12 Uhr in einem Land aktiviert haben, das „Notruf SOS über Satellit“ unterstützt.

Apple vertagt Entscheidung bis 2025

Die genannten Einschränkungen lassen vermuten, dass Apple sich auf diese Weise noch etwas mehr Bedenk- oder auch Vorbereitungszeit nimmt, um eine finale Regelung für die Dienstleistung zu finden. Anstelle im Herbst kommenden Jahres hat der iPhone-Hersteller für die Bereitstellung des endgültigen Angebots jetzt noch bis Ende 2025 Zeit.

Was dann passiert, bleibt weiterhin spannend. Eine nicht sonderlich abwegige Vermutung wäre, dass Apple die Option als Erweiterung von iCloud+ und damit für Abonnenten der hier verfügbaren Speichertarife und Komfortfunktionen kostenlos anbietet.

Satelliten-Notruf bietet zusätzliche Sicherheit

Generell ist „Notruf SOS über Satellit“ eine sinnvolle Funktion, die bereits bei Spaziergängen in abgelegenen Gegenden Deutschlands für Entspannung sorgen kann. Sollte keine Verbindung zum Mobilfunknetz möglich sein, so können iPhone-Besitzer über eine Satellitenverbindung Kontakt zu Rettungsdiensten aufbauen. Zudem können iPhone-Besitzer mithilfe dieser Funktion auch Freunde und Familienmitglieder selbst dann über ihren aktuellen Standort informieren, wenn sie außerhalb der Netzabdeckung unterwegs sind.

Voraussetzung für die Verwendung der Satelliten-Kommunikation ist ein iPhone 14 oder neuer. Im Detail erklärt Apple diese Funktionen in den folgenden Kapiteln im iPhone-Handbuch: