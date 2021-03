Per Gutscheinkombi: 20W PD-Netzteil und MagSafe für unter 17 Euro

Der Zubehör-Anbieter Choetech fährt aktuell ein ziemlich unschlagbares Angebot: Für unter 17 Euro bekommt man hier ein Power-Delivery-Netzteil mit USB-C-Buchse und 20 Watt Ladeleistung sowie einen zusätzlichen MagSafe-Ladepuck mit normalgroßem USB-C-Stecker im Bundle.

Zwei Gutschein in Kombination

Auf den Preis der Hardware-Kombination, die üblicherweise für 29,99 Euro angeboten wird, kommt man durch die Kombination zweier Gutscheine. Zum einen lässt sich auf der Produktseite ein 5-Prozent-Gutschein per Mausklick aktivieren, zum anderen zieht der Gutscheincode U7A4EKC4 zusätzliche 12 Euro vom geforderten Verkaufspreis ab und drückt das Ladedoppel so auf 16,49 Euro.

Während sich das beiliegende Netzteil problemlos dafür nutzen lässt auch beim iPhone 12 den Schnelllademodus zu aktivieren, der das Gerät binnen 30 Minuten auf 50 Prozent Akku-Kapazität bringt, erreicht die Drahtlos-Ladung nicht ganz die maximale Leistung, die mit Apples 50 Euro teurem Ladepuck möglich ist. So lädt der mit MagSafe kompatible Teller von Choetech nur mit einer maximal Drahtlos-Leistung von 7,5 Watt und liegt damit auf dem Niveau der maximalen Drahtlos-Stromversorgung des iPhone 11. Mit Apples offiziellen Ladeteller sind theoretische Ladeleistungen von bis zu 15 Watt möglich.

MagSafe-Ladepuck als Dreingabe

Wir haben bereits eines der Choetech-Bundels im Einsatz. An dem Netzteil gibt es nichts auszusetzen. Der Ladepuck hingegen wirkt trotz Aluminium im Materialmix etwas preiswert. Dafür ist der Stecker (verglichen mit Anker und Co.) angenehm klein – die Magneten halten zudem so gut, dass unser iPhone 12 Pro Max trotz zusätzlicher Lederhülle am Kabel festgehalten werden kann. Unterm Strich bekommen interessierte Nutzer hier ein recht günstiges Power-Delivery-Netzteil mit 20 Watt und einen zusätzliche MagSafe-Ladepuck als Dreingabe.