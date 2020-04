Zahltag: Fitbit Pay integriert Commerzbank

Fitbit, der ehemalige Wearable-Platzhirsch, der mittlerweile kurz davor steht in Googles Unternehmensportfolio eingegliedert zu werden (der Suchmaschinen-Riese hat 2 Milliarden Dollar geboten, die Zustimmung der zuständigen Behörden steht allerdings noch aus), baut sein kontaktloses Bezahlsystem weiter aus.

So haben die Commerzbank und Fitbit heute bekannt gegeben, dass Fitbit Pay ab sofort allen Commerzbank-Kunden zur Verfügung steht. Die Kooperation bringt Fitbit Pay erstmals direkt zu den Kunden einer deutschen Großbank.

Fitbit Pay gibt es auf der Fitbit Charge 4, dem neuesten Fitnesstracker von Fitbit – ifun.de berichtete – sowie auf der Charge 3 Special Edition, den Modellen der Fitbit Versa-Smartwatch-Familie und der Fitbit Ionic.

Mit Fitbit Pay können die Nutzer kontaktlos und gewissermaßen „aus dem Handgelenk” bezahlen, für einen bequemeren und sichereren Alltag, insbesondere zu den aktuellen Zeiten. In Geschäften, die eine kontaktlose Zahlungsmethode anbieten, ist der Bezahlvorgang simpel und mit einem Knopfdruck erledigt: Einfach die linke Taste des Fitbit Trackers oder der Fitbit Smartwatch drücken und warten, bis die Zahlungskarte auf dem Screen angezeigt wird. Dann die Fitbit an das Terminal halten – und in Sekundenschnelle bestätigt Fitbit Pay, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Diejenigen, die die linke Taste der Fitbit Versa 2 nutzen, um Alexa zu aktivieren, können ganz einfach im Menü nach unten navigieren und dort Fitbit Pay auswählen.