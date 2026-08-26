Waymo in München: Robotaxis starten in Deutschland

Waymo macht seine Pläne für Deutschland konkret. In den kommenden Wochen sollen erste Fahrzeuge des Alphabet-Unternehmens auf den Straßen Münchens auftauchen. Zunächst fahren sie allerdings noch nicht autonom. Geschultes Personal steuert die Autos durch die Stadt, während Waymo das Straßennetz hochauflösend kartiert und sein Fahrsystem auf die örtlichen Bedingungen vorbereitet.

Der öffentliche Fahrdienst soll nach aktuellem Zeitplan gegen Ende 2027 starten. Bis dahin sind mehrere Erprobungsstufen vorgesehen. Nach den zunächst manuell absolvierten Fahrten will Waymo den autonomen Betrieb mit Sicherheitsfahrern aufnehmen und anschließend schrittweise zum vollständig fahrerlosen Einsatz übergehen.

Vom Firmeneintrag zum konkreten Zeitplan

Dass Waymo Deutschland im Blick hat, zeichnete sich bereits im Juni ab. Damals wurde bekannt, dass das Unternehmen eine deutsche Tochtergesellschaft in München gegründet hat. Noch fehlten jedoch Angaben zu einem Einsatzgebiet und einem möglichen Starttermin. Mit der jetzigen Ankündigung steht zumindest München als erste deutsche Stadt fest.

Waymo spricht von mehr als 20 Millionen absolvierten Fahrten und Hunderttausenden kommerziellen Fahrten pro Woche. Für die Anpassung an München sollen unter anderem komplexe Vorfahrtsregeln, historische Straßenführungen und der übrige Stadtverkehr berücksichtigt werden. Die Fahrzeuge erfassen ihre Umgebung mit Lidar, Kameras und Radar. Laut Waymo reicht die Sensorerfassung bis zu 300 Meter weit.

Vor einem kommerziellen Betrieb stehen außerdem noch Genehmigungen und weitere regulatorische Schritte an. Waymo erklärt, hierzu bereits mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten.

Barrierefreiheit bleibt Teil des Konzepts

Neben der Einbindung in den öffentlichen Nahverkehr hebt Waymo erneut die Nutzung durch Menschen hervor, die nicht selbst Auto fahren können oder möchten. Gerade für blinde und sehbehinderte Fahrgäste können fahrerlose Fahrzeuge zusätzliche Unabhängigkeit schaffen. Welche Rolle dabei etwa App-Unterstützung, akustische Orientierung und der Wegfall eines menschlichen Fahrers spielen, haben wir bereits ausführlicher beschrieben.

Waymo nennt für seine bisherigen US-Einsatzgebiete zudem Sicherheitsdaten aus mehr als 350 Millionen vollautonom gefahrenen Kilometern. Das Unternehmen gibt unter anderem deutlich weniger Unfälle mit schweren Verletzungen sowie weniger Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern im Vergleich zu menschlichen Fahrern an.

Für München hat Waymo eine eigene Informationsseite geschaltet.