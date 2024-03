YouTube: Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte kommt

Filmemacher, die auf Googles Videoplattform YouTube aktiv sind, müssen in ihren Videos zukünftig kenntlich machen, wenn diese mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz aufgewertet beziehungsweise manipuliert wurden.

Ein neues Werkzeug im so genannten Creator Studio wird YouTubern dafür eine neue Auswahl anbieten, mit der Videomacher ihre Clips kennzeichnen können, wenn diese einer von drei Kategorien zugeordnet werden können:

Verwendung realistischer Personenabbildungen : Damit gemeint ist die digitale Bearbeitung von Inhalten, um das Gesicht einer Person durch das einer anderen oder die Stimme einer Person durch eine synthetische Audiospur zu ersetzen.

: Damit gemeint ist die digitale Bearbeitung von Inhalten, um das Gesicht einer Person durch das einer anderen oder die Stimme einer Person durch eine synthetische Audiospur zu ersetzen. Veränderung realer Ereignisse oder Orte in Aufnahmen : Hier führt YouTube die Darstellung eines brennenden Gebäudes an (wenn das echte Gebäude nicht in Flammen steht) oder die künstlich-intelligente Veränderung eines Stadtbildes.

: Hier führt YouTube die Darstellung eines brennenden Gebäudes an (wenn das echte Gebäude nicht in Flammen steht) oder die künstlich-intelligente Veränderung eines Stadtbildes. Erzeugen realistischer Szenen: Dazu gehören KI-Animationen und Effekte, die zur realistischen Darstellung fiktiver Ereignisse genutzt werden. Ein Wirbelsturm, der sich durch eine Stadt bewegt, würde etwa darunter fallen.

Viele Eingriffe ohne Hinweis zulässig

Nicht gekennzeichnet werden müssen „offensichtlich unrealistische Inhalte“ wie Animationen oder Spezialeffekte, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wurden, Farbveränderungen und Schönheitsfilter. Genauere Hintergründe zu den aktuell gültigen Vorgaben hat YouTube hier im hauseigenen Hilfebereich zusammengefasst.

Google plant, die neuen KI-Kennzeichnungen in den kommenden Wochen schrittweise einzuführen, erst in den mobilen Applikationen des Unternehmens, später dann auch auf dem Desktop und an kompatiblen Fernsehern. Langfristig plant YouTube zudem, Videos selbst zu kennzeichnen, wenn die verantwortlichen Filmemacher dies nicht von sich aus tun.

Zudem arbeitet YouTube an Möglichkeiten, gegen die Verfügbarkeit von KI-generierten Inhalten vorzugehen, wenn diese die eigene Person betreffen. Konkrete Neuigkeiten dazu sollen jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.