YouTube auf CarPlay: Apps ermöglichen Videos während der Fahrt

Im App Store kursieren Anwendungen, die Videoinhalte auf dem CarPlay-Bildschirm zugänglich machen. Statt der üblichen Bedienoberfläche für Navigation oder Musik erscheint ein Videoplayer auf dem Fahrzeugdisplay. Einzelne Angebote ermöglichen sogar den Aufruf eines Browsers. Damit werden die Webseiten von Netflix, YouTube und TikTok erreichbar, offenbar auch während der Fahrt.

Eine der Anwendungen ist APTV. Der Anbieter stellt einen CarPlay-Player für eigene M3U-Wiedergabelisten bereit. Nutzer müssen solche Listen selbst hinzufügen, wahlweise als Datei oder über einen Link. Fernsehsender und Abonnements liefert die Anwendung nicht mit. Die Wiedergabe hängt von der jeweiligen Quelle und bei Online-Streams von einer Internetverbindung ab.

Eigene Wiedergabelisten auf dem Autodisplay

Zur Einrichtung installiert man APTV auf dem iPhone, hinterlegt eine Wiedergabeliste und verbindet das Smartphone mit dem Auto. Anschließend lässt sich der Player auf dem CarPlay-Display öffnen. Andere derzeit kursierende Lösungen gehen weiter und stellen einen Browser bereit, über den sich Videoplattformen ohne eigene CarPlay-App aufrufen lassen.

Auf seiner Webseite schränkt APTV den vorgesehenen Einsatz ausdrücklich ein: Videos sollen nur bei geparktem Fahrzeug laufen. Das steht jedoch im Widerspruch zu der Möglichkeit, die Wiedergabe auch während der Fahrt zu starten. Die technische Verfügbarkeit macht einen Videostream auf dem Armaturenbrett schließlich nicht zu einer guten Idee für den Fahrer.

TestFlight als weiterer Weg zu CarPlay-Videos

Neben den Angeboten im App Store sind Betaversionen im Umlauf, die über Apples TestFlight verteilt werden. Dazu gehört „rPlayFling Beta“. Die Anwendung verfolgt ein ähnliches Konzept und bringt ebenfalls einen Browser auf den CarPlay-Bildschirm. Für die Verteilung ist hier nicht mal eine reguläre Freigabe im App Store erforderlich.

Wer die Beta ausprobieren möchte, benötigt TestFlight und kann sich über die Einladungsseite der Entwickler anmelden. Die Zahl der verfügbaren Plätze ist allerdings begrenzt. Gelegentlich wird die Testversion deshalb als voll angezeigt. Zuletzt haben die Entwickler jedoch immer wieder neue Plätze freigegeben, sodass neue Tester nachrücken können.

APTV und rPlayFling zeigen damit zwei mögliche Wege um Videoinhalte auf ein Display zu bringen, das eigentlich genau diese Funktion nicht bereitstellen sollte.