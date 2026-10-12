Videowiedergabe auf dem Autodisplay
YouTube auf CarPlay: Apps ermöglichen Videos während der Fahrt
Im App Store kursieren Anwendungen, die Videoinhalte auf dem CarPlay-Bildschirm zugänglich machen. Statt der üblichen Bedienoberfläche für Navigation oder Musik erscheint ein Videoplayer auf dem Fahrzeugdisplay. Einzelne Angebote ermöglichen sogar den Aufruf eines Browsers. Damit werden die Webseiten von Netflix, YouTube und TikTok erreichbar, offenbar auch während der Fahrt.
Eine der Anwendungen ist APTV. Der Anbieter stellt einen CarPlay-Player für eigene M3U-Wiedergabelisten bereit. Nutzer müssen solche Listen selbst hinzufügen, wahlweise als Datei oder über einen Link. Fernsehsender und Abonnements liefert die Anwendung nicht mit. Die Wiedergabe hängt von der jeweiligen Quelle und bei Online-Streams von einer Internetverbindung ab.
Eigene Wiedergabelisten auf dem Autodisplay
Zur Einrichtung installiert man APTV auf dem iPhone, hinterlegt eine Wiedergabeliste und verbindet das Smartphone mit dem Auto. Anschließend lässt sich der Player auf dem CarPlay-Display öffnen. Andere derzeit kursierende Lösungen gehen weiter und stellen einen Browser bereit, über den sich Videoplattformen ohne eigene CarPlay-App aufrufen lassen.
Video-Anleituneg auf TikTok bewerben die versteckte Funktion
Auf seiner Webseite schränkt APTV den vorgesehenen Einsatz ausdrücklich ein: Videos sollen nur bei geparktem Fahrzeug laufen. Das steht jedoch im Widerspruch zu der Möglichkeit, die Wiedergabe auch während der Fahrt zu starten. Die technische Verfügbarkeit macht einen Videostream auf dem Armaturenbrett schließlich nicht zu einer guten Idee für den Fahrer.
Entwickler: Suzhou Xiying Guangnian Technology Co., Ltd
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TestFlight als weiterer Weg zu CarPlay-Videos
Neben den Angeboten im App Store sind Betaversionen im Umlauf, die über Apples TestFlight verteilt werden. Dazu gehört „rPlayFling Beta“. Die Anwendung verfolgt ein ähnliches Konzept und bringt ebenfalls einen Browser auf den CarPlay-Bildschirm. Für die Verteilung ist hier nicht mal eine reguläre Freigabe im App Store erforderlich.
Wer die Beta ausprobieren möchte, benötigt TestFlight und kann sich über die Einladungsseite der Entwickler anmelden. Die Zahl der verfügbaren Plätze ist allerdings begrenzt. Gelegentlich wird die Testversion deshalb als voll angezeigt. Zuletzt haben die Entwickler jedoch immer wieder neue Plätze freigegeben, sodass neue Tester nachrücken können.
APTV und rPlayFling zeigen damit zwei mögliche Wege um Videoinhalte auf ein Display zu bringen, das eigentlich genau diese Funktion nicht bereitstellen sollte.
Ich finde, es gibt Dinge, über die man nicht berichten müsste.
Find ich auch.
Gehört m.E. nicht dazu.
Bin absolut bei dir. Ich fürchte auch dass sich der Gesetzgeber da früher oder später auch wieder was ausdenken wird. Die Mühlen mahlen allerdings langsam
Und zu was? Zu Recht! Das gehört nicht auf Autobildschirme! Denn natürlich werden es die meisten während der Fahrt nutzen.
Neuere Fahrzeuge bieten es oft schon an – beim Stehen des Autos – über entsprechende Apps Herstellers.
was wäre die WElt ohen Moralapostel, es zwingt dich niemand
Richtig frenek.
Es ist ein freies Land, jeder trägt Verantwortung für sein handeln. Es ist keine Option, wenn immer noch mehr genau vorgeschrieben wird, weil dadurch das Verantwortungsbewusstsein generell immer noch mehr leidet. Mehr Eigenverantwortung führt zu mündigen Bürgern.
Klappt meiner Meinung nach nicht mit iOS 27.2
Blendet bei Fahrt aus – Ton läuft weiter. So wie von Apple und vom Gesetzgeber ursprünglich gewünscht.
Ich hab APTV installiert und bei eigenen M3u-Listen wird das Display abgeschaltet sobald sich das Auto in Bewegung setzt und es ist nur der Ton zu hören. YouTube läuft über einen Browser und man kann während der Fahrt schauen, was nicht unbedingt sinnvoll ist.
Ich setze mal kurz den Alu-Hut auf ;-)
Eine chinesische App in der ich die Login Datem meiner Straming Dienste eingeben soll…aktuell eher nicht
Funktioniert mit iptv wunderbar.
Frisch ausm Ticker, wenn ich mir die Nachricht so anschaue. ^^
Ich fahre einen Leapmotor B05, da kann man serienmäßig während der Fahrt alle möglichen Streamingdienste gucken.
Legal kann das ja nicht sein? :D
Ungefähr so wie der integrierte Radar-Warner in meinem Hyundai.
stimme ich dir vollkommen zu,dann haben wir demnächst noch mehr Verkehrstote ,reicht ja schon während der Fahrt ins Handy zu schauen und dadurch Verkehrsteilnehmer zu gefährden
Jap. Sollte viel höhere Strafen dafür geben, am Besten prozentual ans Gehalt gekoppelt, plus mehr Kontrollen!
Wer so leichtsinnig mit dem Leben der schwächeren Verkehrsteilnehmer umgeht, ist offensichtlich nicht zum Führen eines Kfz geeignet
60€ lifetime? Dann lieber billigadapter von Ali.
Ottocast dran und fertig. Nie mehr ohne
Geht damit auch dazn und Sky Go?
Ja darauf kannst du alles installieren, was der PlayStore hergibt. Das ist im Grunde ein Android Tablet mit ausgelagertem Display. Ich nutze den P3 Pro und der hat GPS und einen Sim-Karten Steckplatz. Habe ein SIM-Karte installiert und die Blitzer.de Pro App läuft im Autostart
Endlich. Ja, man sollte beim Fahren nicht TV / YouTube schauen. Ich denke jeder Normalbegabte sollte das wissen, aber im Stand beim Ladevorgang eine sehr willkommene Funktionalität.
warum wird hier immer vom Fahrer ausgegangen, es gibt auch Beifahrer
Na endlich!
Das gab es schon vor 30 Jahren mit analogem TV, aber während der Fahrt automatisch kein Bild mehr.
Die maßgebliche Vorschrift ist § 23 Abs. 1a StVO. Sie nennt ausdrücklich auch Fernseher und Abspielgeräte mit Videofunktion. Bei der Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt sind grundsätzlich nur Sprachsteuerung/Vorlesefunktion oder eine kurze, situationsgerechte Blickzuwendung zulässig.
Ein Film lässt sich normalerweise nicht mit kurzen, verkehrsgerechten Blicken verfolgen. Deshalb gilt praktisch:
Smartphone in der Hand: verboten.
Video auf dem zentralen Infotainment-Display: Auch ein fest eingebauter Bildschirm ist nicht automatisch ausgenommen. Längeres Hinschauen ist nicht durch die Regel für kurze Blickzuwendungen gedeckt.
Beifahrer schaut Video: grundsätzlich zulässig, sofern das Display den Fahrer nicht beeinträchtigt oder gefährlich ablenkt.
Fahrzeug steht: Die Ausnahme gilt bei einem Kraftfahrzeug grundsätzlich nur, wenn der Motor vollständig ausgeschaltet ist. Start-Stopp allein reicht nicht.
Besser nicht erwischen lassen!
Die Konfiguration ist leider grausam.
Übrigens gibt es auch sehr günstige CarPlay-Displays die man für Beifahrende nutzen kann. Für die ist das perfekt
Perfekt. Steh mittlerweile ja eh mehr im Stau als das ich fahren kann
Wo ist die offizielle Funktion CarPlay Video die seit iOS 26 angekündigt war?!