OSRAM: Neues WLAN-Heizkörperthermostat ohne Matter-Support

Zum Start der Heizsaison erweitert LEDVANCE sein Smarthome-Angebot um die zweite Generation des OSRAM SMART+ WiFi Heizkörperthermostats. Der neue Heizungsregler soll die Raumtemperatur präziser steuern, länger mit einem Batteriesatz auskommen und sich einfacher an vorhandenen Heizkörpern installieren lassen. Die Steuerung erfolgt über die SMART+ App oder direkt am Gerät.

Anders als die zuletzt vorgestellten Heizkörperthermostate von Meross setzt OSRAM weiterhin auf eine direkte WLAN-Verbindung. Ein zusätzliches Gateway ist damit nicht erforderlich. Die Einbindung in andere Smarthome-Systeme bleibt allerdings begrenzt: LEDVANCE nennt Amazon Alexa und Google Home als unterstützte Plattformen. Eine Matter-Anbindung oder die direkte Integration in Apple Home wird nicht angeboten.

Zwei Regelverfahren und automatische Fenstererkennung

Bei der Temperatursteuerung können Anwender zwischen zwei Verfahren wählen. Neben einer einfachen Regelung, die das Heizungsventil öffnet oder schließt, steht ein modulierender Modus bereit. Dieser passt die Ventilöffnung abgestuft an den Wärmebedarf an und soll die gewünschte Raumtemperatur genauer halten.

Individuelle Zeitpläne legen fest, wann einzelne Räume beheizt werden. Ergänzend gibt es einen Urlaubsmodus und eine Eco-Funktion, die bei Abwesenheit die Temperatur reduziert. Erkennt das Thermostat beim Lüften ein geöffnetes Fenster, schließt es automatisch das Heizungsventil.

Die SMART+ App liefert außerdem Informationen zur Temperaturentwicklung. Neben Soll- und Istwerten lässt sich dort auch nachvollziehen, wie weit das Heizungsventil geöffnet ist.

Über zwölf Monate Batterielaufzeit

LEDVANCE hat auch die Hardware überarbeitet. Das Thermostat besitzt ein drehbares Display mit einstellbarer Helligkeit und eine erweiterte Kindersicherung. Mitgelieferte Adapter ermöglichen die Montage an unterschiedlichen Heizkörperventilen. Anschließend passt eine automatische Kalibrierung die Steuerung an das jeweilige Ventil an. Laut Hersteller soll dies auch bei älteren, schwergängigen Ventilen funktionieren.

Die Batterien sollen mehr als zwölf Monate durchhalten. Das neue Modell ist ab sofort im Fachhandel und im OSRAM-Webshop erhältlich.

Zum Verkaufsstart bietet der Hersteller außerdem ein Dreierpack an, dem ein SMART+ Matter Indoor Plug kostenlos beiliegt. Die Matter-Unterstützung betrifft dabei ausschließlich die beigelegte Steckdose, nicht die Heizkörperthermostate selbst. Wer seine Heizung direkt in Apple Home einbinden möchte, findet mit dem neuen Matter-Thermostat von Ikea für voraussichtlich 14,99 Euro oder dem kürzlich vorgestellten Heizkörperthermostat von Meross für 64,99 Euro entsprechende Alternativen. Beide Modelle setzen auf Matter über Thread.