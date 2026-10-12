Neue Funktionen per Update
Bosch erweitert eBike Flow um Traktionskontrolle und Ladezeitanzeige
Bosch hat seine eBike Flow App und die zugehörigen Antriebssysteme mit neuen Funktionen ausgestattet. Das Update bietet zusätzliche Einstellmöglichkeiten für verschiedene E-Bike-Antriebe und erweitert die Displayfunktionen. Unter anderem erhalten Nutzer eine individuell einstellbare Traktionskontrolle und eine Anzeige der voraussichtlichen Ladezeit.
Welche der neuen Funktionen verfügbar sind, hängt vom verbauten Bosch-Antrieb und der Ausstattung des Fahrrads ab.
Traktionskontrolle individuell einstellen
Nach dem Update lässt sich die Traktionskontrolle für jeden Fahrmodus separat konfigurieren. Die Funktion reguliert das Drehmoment des Motors und soll verhindern, dass das Hinterrad auf losem oder rutschigem Untergrund durchdreht.
Dafür stehen vier Einstellungen zur Auswahl. Die Traktionskontrolle lässt sich vollständig deaktivieren oder in drei unterschiedlichen Stufen nutzen. Bosch empfiehlt, die Traktionskontrolle auf trockenem Untergrund niedriger einzustellen und bei Nässe oder schwierigen Bodenverhältnissen zu erhöhen.
Antriebsstrang kann vorgespannt werden
Eine weitere Neuerung betrifft den sogenannten Drivetrain Tensioner. Die Funktion hält den Antriebsstrang unter leichter Spannung und reduziert damit den Leerweg beim Antreten, sodass die Motorunterstützung direkter einsetzen kann. Nach dem Update können Nutzer selbst festlegen, in welchen Fahrmodi der Drivetrain Tensioner aktiv sein soll.
Beide Funktionen lassen sich in den Einstellungen der individuellen Fahrmodi konfigurieren. Unterstützt werden die Antriebseinheiten Performance Line CX-R (BDU386Y), Performance Line CX (BDU384Y) und Cargo Line (BDU384Y).
Trick-Anzeige bleibt länger sichtbar
Auch die Darstellung von Fahrinformationen auf den Bosch-Displays wurde überarbeitet. Die Funktion Trick Check, mit der sich bestimmte Sprünge und Fahrmanöver erfassen lassen, zeigt die ermittelten Werte nun so lange an, bis ein weiterer Trick erfasst wird.
Ladezeit direkt auf dem Display
Sobald das Ladegerät angeschlossen wird, erscheint auf dem Display die voraussichtlich verbleibende Ladezeit. Die Funktion steht auf allen kompatiblen Bosch-Displays mit Ausnahme des Intuvia 100 zur Verfügung. Wer die verbleibende Ladezeit auch direkt in der eBike Flow App abrufen möchte, benötigt das kostenpflichtige Abonnement Flow+ sowie das als Zubehör erhältliche ConnectModule.
Entwickler: Robert Bosch GmbH
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lol, Tranktionskontrolle beim eBike, weil da so viel Drehmoment auf der Achse sitzt? Oo
Haben wir schon Kurven-ABS? Das fehlt sonst auch noch
ABS haben sie tatsächlich schon drin. Hat mein Bike auch schon und hat auch hier und da schon eingesetzt, wenn wir jemand dir vors Bike springt.
Und da ist echt ordentlich Wumps drauf. Der Dude in meiner Werkstatt sagte mir mal, dass die meisten E-Bikes ne klassische Kette haben, weil die Riemen mit dieser plötzlichen Zugkraft echt Probleme kriegen. Ob das am Ende stimmt: I dont know. In jedem Fall zieht das E-Bike mein E-Bike locker in 2 Sekunden auf 25 an, wenn ich die Pedale nur antippe, sofern die Leistung auf anschlag gezogen wurde in der App.
Naja gut, für so spezialfälle wie Uphill mit Motor mag das ja noch Sinn ergeben, zugegeben.
Wobei, wenn ich da an mein Moped denke: Eigentlich ist es uphill doch grade vorteilhaft, wenn man die Geschwindigkeit um jeden Preis – also auch mit durchdrehenden Reifen – halten kann. Was hab ich davon, wenn die TC greift und ich rückwärts bergab rolle / falle? Beim Fahrrad hat man da ja – upill – auch nicht so die 30km/h und mehr drauf. Ist aber dann echt nen spezieller Spezialfall würde ich sagen
ABS ist gut, wusste ich gar nicht. Dann legen sich hoffentlich weniger Leute lang, grad so im Herbst.
Schaltet der Motor denn wenigstens (wieder) direkt ab, wenn man bremst? Beim Rosebike meiner Mutter bremst man gegen den Motor, wenn man gleichzeitig weiter trampelt (kann ja mal passieren, wenn man ne Notbremsung machen muss).
Bei meinem billig-NCM-Mounti ist an einem der Bremshebel ein Kontakt, der den Motor beim Bremsen ausschaltet, da kann ich dann gemütlich noch beim Bremsen die Gänge runterschalten und muss nicht im höchsten Gang wieder anfahren. Der Motor läuft bei meinem Rad erst nach ca. einer halben oder ganzen Pedalumdrehung an. Da ist nen kleiner Gang schon schön zum Anfahren.
k.A. wie das bei den teuren Rädern so ist.
Naja, bei 120Nm im Turbo-Modus uphill auf losem Untergrund kann die TC durchaus Sinn machen. Der Ottonormal-Asphaltcowboy wird davon natürlich nicht viel haben.
Mich freut, dass man den Drivedrain Tensioner nun bei allen Modi zuschalten kann.
Bald braucht man ein Studium nur fürs Bike, was wann für einen Sinnvoll ist oder nicht.
Naja…. Die heutigen Motoren haben mittlerweile teilweise 100 NM Drehmoment..
Mein erstes Auto hatte weniger….
Wenn du mit einem E-Mountainbike auf losem Untergrad mit Kraft in die Pedale trittst, dreht definitiv das Hinterrad durch…
Airbag wäre auch von Vorteil
Airbags für Radfahrer gibt’s doch!
Gut wäre mal eine Einstellung zur Begrenzung des SOC beim Laden.
Na da bin ich mal gespannt auf die neue „Vorspannfunktion“ für die Kette, war das nicht bereits im letzten Update mit enthalten. Ich habe aktuell einen Generation 5 Motor. Steht man damit an der Ampel, und schaltet im Stehen den Motor von Aus zum Beispiel auf Tour+, dann ratert es erst einmal im Motor, die Kette wird dadurch vorgespannt, und wenn man nicht die Finger an der Bremse hat, kann es schon mal sein, dass das Fahrrad einen Satz nach vorne macht. Zusätzlich bekommt der Freilauf einen wirklich heftigen Schlag. Ich hoffe, mit der neuen Softwareversion ist das besser gelöst.
Endlich kommt die Ladezeitanzeige. Wie lange gibt’s jetzt schon Bosch E-Bikes? Unfassbar, dass sie das endlich mal hinbekommen haben.
Gobao und DJI machen Dampf bei Bosch. Muffensausen in BW. Und Omi Renate beschleunigt mit 2 PS in den Graben.