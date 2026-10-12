Bosch hat seine eBike Flow App und die zugehörigen Antriebssysteme mit neuen Funktionen ausgestattet. Das Update bietet zusätzliche Einstellmöglichkeiten für verschiedene E-Bike-Antriebe und erweitert die Displayfunktionen. Unter anderem erhalten Nutzer eine individuell einstellbare Traktionskontrolle und eine Anzeige der voraussichtlichen Ladezeit.

Welche der neuen Funktionen verfügbar sind, hängt vom verbauten Bosch-Antrieb und der Ausstattung des Fahrrads ab.

Traktionskontrolle individuell einstellen

Nach dem Update lässt sich die Traktionskontrolle für jeden Fahrmodus separat konfigurieren. Die Funktion reguliert das Drehmoment des Motors und soll verhindern, dass das Hinterrad auf losem oder rutschigem Untergrund durchdreht.

Dafür stehen vier Einstellungen zur Auswahl. Die Traktionskontrolle lässt sich vollständig deaktivieren oder in drei unterschiedlichen Stufen nutzen. Bosch empfiehlt, die Traktionskontrolle auf trockenem Untergrund niedriger einzustellen und bei Nässe oder schwierigen Bodenverhältnissen zu erhöhen.

Antriebsstrang kann vorgespannt werden

Eine weitere Neuerung betrifft den sogenannten Drivetrain Tensioner. Die Funktion hält den Antriebsstrang unter leichter Spannung und reduziert damit den Leerweg beim Antreten, sodass die Motorunterstützung direkter einsetzen kann. Nach dem Update können Nutzer selbst festlegen, in welchen Fahrmodi der Drivetrain Tensioner aktiv sein soll.

Beide Funktionen lassen sich in den Einstellungen der individuellen Fahrmodi konfigurieren. Unterstützt werden die Antriebseinheiten Performance Line CX-R (BDU386Y), Performance Line CX (BDU384Y) und Cargo Line (BDU384Y).

Trick-Anzeige bleibt länger sichtbar

Auch die Darstellung von Fahrinformationen auf den Bosch-Displays wurde überarbeitet. Die Funktion Trick Check, mit der sich bestimmte Sprünge und Fahrmanöver erfassen lassen, zeigt die ermittelten Werte nun so lange an, bis ein weiterer Trick erfasst wird.

Ladezeit direkt auf dem Display

Sobald das Ladegerät angeschlossen wird, erscheint auf dem Display die voraussichtlich verbleibende Ladezeit. Die Funktion steht auf allen kompatiblen Bosch-Displays mit Ausnahme des Intuvia 100 zur Verfügung. Wer die verbleibende Ladezeit auch direkt in der eBike Flow App abrufen möchte, benötigt das kostenpflichtige Abonnement Flow+ sowie das als Zubehör erhältliche ConnectModule.